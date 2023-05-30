В Новосибирске лось перепрыгнул через забор

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
«Сегодня утром по Пашино прогулялся лось», - указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи лось спокойно пробегает мимо забора на частной территории. Затем животное пытается перемахнуть через ограждение, но ему это удается лишь со второй попытки.
Происшествие уже вызвало ажиотаж у новосибирцев. «Понаставили заборов», - шутит Олег Воробьев. «А вдруг он от медведя прячется?», - предположил Федор Щепоткин. «Обходил свои владения», - отметил Юрий Кротов.