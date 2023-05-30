atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Изображение материала

В Новосибирске лось перепрыгнул через забор

30 мая 2023, 09:16
Фото: pxhere.com
Лось чувствовал себя как дома

В Новосибирске лось перепрыгнул через забор

В районе Пашино новосибирцы заметили лося. Животное преспокойно перемахнуло через забор.
«Сегодня утром по Пашино прогулялся лось», - указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи лось спокойно пробегает мимо забора на частной территории. Затем животное пытается перемахнуть через ограждение, но ему это удается лишь со второй попытки.

Происшествие уже вызвало ажиотаж у новосибирцев. «Понаставили заборов», - шутит Олег Воробьев. «А вдруг он от медведя прячется?», - предположил Федор Щепоткин. «Обходил свои владения», - отметил Юрий Кротов.

Лося сбили в Новосибирске — животное погибло на въезде в ботанический сад
Узнать подробнее
Читайте также:
Лоси приходят на главный проспект Академгородка
#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Лось#Животные#Соцсети#Видео#Всегда актуально
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Вчера, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
28 мая 13:32
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Сегодня, 01:44
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель
Вчера, 13:30
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
Вчера, 06:52