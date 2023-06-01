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Кладбища закроют на Троицу в Новосибирске

1 июня 2023, 04:30
Фото: 1MI
На кладбищах закроют въезд

В Новосибирске закроют въезд на кладбища 3 и 4 июня на Троицу

На выходные дни городские власти Новосибирска ограничат движение на кладбищах в праздник Троицы, о чем сообщают в муниципалитете.

По сообщению мэрии, въезд на кладбища будет закрыт для автомобилей за исключением общественного транспорта, коммунальных служб и машины-катафалка. Это касается Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского кладбищ, а также улицу Малыгина между домами № 7 и 9/1.

Ограничения будут действовать в субботу 3 июня и в воскресенье 4 июня с 9:00 до 19:00. На объектах религиозного значения в эти дни работает состав из сотрудников полиции, скорой помощи и спасателей.

Чтобы помочь жителям города добраться до кладбищ, будут запущены дополнительные маршруты автобусов от площади Калинина и микроавтобусы с Золотой Нивы. Кроме того, будут предоставлены бесплатные микроавтобусы, чтобы доставить верующих к кладбищам. Такие машины будут работать в субботу 3 июня с 8:00 до 16:00.

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#Эмилия Губарева#Кладбище#Маршрутка#Общественный транспорт#Транспорт#Город#Новосибирск
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