Кладбища закроют на Троицу в Новосибирске

Чтобы помочь жителям города добраться до кладбищ, будут запущены дополнительные маршруты автобусов от площади Калинина и микроавтобусы с Золотой Нивы. Кроме того, будут предоставлены бесплатные микроавтобусы, чтобы доставить верующих к кладбищам. Такие машины будут работать в субботу 3 июня с 8:00 до 16:00.