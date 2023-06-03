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Андрей Панферов недоволен качеством техники для нужд СВО

3 июня 2023, 07:42
Фото: Официальная страница Андрея Панферова «ВКонтакте»
Комбат «Веги» недоволен качеством техники

В Новосибирске командир «Веги» Парфенов разгромил качество техники для нужд СВО

Командир батальона «Вега» в пух и прах раскритиковал технику для военнослужащих. По его словам, военным предприятиям необходимо повышать качество продукции.
«Мы неоднократно обращались к директорам заводов и руководству корпораций с просьбой улучшить качество импортозамещения. Нам самим пришлось доработать некоторые детали, поскольку они не отвечали требованиям», — рассказал Андрей Панферов о время встречи с журналистами в пресс-центре медиахолдинга Сиб.фмГрупп.
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Сейчас военные предприятия постоянно поддерживают связь с батальоном «Вега» для оперативной доработки вооружений. Представители заводов регулярно приезжают в зону СВО для понимания поставленных задач. Однако для решения проблемы нужно время.

«Для меня, как командира батальона, это очень серьезный вопрос. Ресурс заявляется один, но по функционалу является другим и выходит из строя. И здесь вопрос качества очевиден», — подчеркнул Панферов.
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#Андрей Панферов#Новосибирск#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Панферов#Техника#Вега
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