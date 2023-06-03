Андрей Панферов недоволен качеством техники для нужд СВО

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
«Мы неоднократно обращались к директорам заводов и руководству корпораций с просьбой улучшить качество импортозамещения. Нам самим пришлось доработать некоторые детали, поскольку они не отвечали требованиям», — рассказал Андрей Панферов о время встречи с журналистами в пресс-центре медиахолдинга Сиб.фмГрупп.
Сейчас военные предприятия постоянно поддерживают связь с батальоном «Вега» для оперативной доработки вооружений. Представители заводов регулярно приезжают в зону СВО для понимания поставленных задач. Однако для решения проблемы нужно время.
«Для меня, как командира батальона, это очень серьезный вопрос. Ресурс заявляется один, но по функционалу является другим и выходит из строя. И здесь вопрос качества очевиден», — подчеркнул Панферов.