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Published Сегодня, 01:54
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Командир батальона «Вега» из Новосибирской области Андрей Панферов передал полномочия командира своему преемнику, молодому офицеру 35 лет.
Панферов вернулся из зоны спецоперации, однако официально не отказался от должности. О новом руководителе он отозвался как об одном из настоящих сибиряков — выпускнике военного института и профессиональном офицере, имеющем ранения и боевые награды.
Сам Панферов отмечает, что нынешний период работы в зоне СВО требует пересмотра многих решений, которые были приняты ранее, пишет «Царьград».