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Командир новосибирского батальона «Вега» Панферов представил нового преемника

31 мая 2023, 01:54
Фото: Заксобрание НСО
Преемник занял пост командира, пока тот вернулся из зоны СВО

Командир батальона «Вега» из Новосибирска Панферов рассказал о преемнике

Командир батальона «Вега» из Новосибирской области передал руководство подразделением молодому офицеру, о чем рассказал Андрей Панферов.

Командир батальона «Вега» из Новосибирской области Андрей Панферов передал полномочия командира своему преемнику, молодому офицеру 35 лет.

Панферов вернулся из зоны спецоперации, однако официально не отказался от должности. О новом руководителе он отозвался как об одном из настоящих сибиряков — выпускнике военного института и профессиональном офицере, имеющем ранения и боевые награды.

Сам Панферов отмечает, что нынешний период работы в зоне СВО требует пересмотра многих решений, которые были приняты ранее, пишет «Царьград».

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов вернулся в Новосибирск из зоны СВО
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#Эмилия Губарева#Батальон "Вега"#Спецоперация#Общество#Зона СВО#Участник СВО#Новосибирск#Новосибирская область
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