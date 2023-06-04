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В Новосибирской области назвали число умерших и родившихся в мае

4 июня 2023, 04:07
Фото: 1MI
Смертность превысила рождаемость в мае в Новосибирске
Новосибирский ЗАГС опубликовал статистику по смертности за май 2023 года. За этот период в области появилось на свет 2112 новорожденных, а покинули этот мир 3144 человека.

Всего за первые пять месяцев 2023 года в области родилось 10546 детей, но ушло из жизни 14606 человек. Это значит, что количество смертей превышает число рождений.

По сравнению с предыдущим месяцем, как и рождаемость, так и смертность увеличились. Таким образом, в апреле зафиксировано 2097 рождений и 2673 смерти.

Напомним, в Новосибирске с 1 июня 2023 года выросли цены на ритуальные услуги. Особенно заметно тарифы повысились на похоронные процессии для мусульман и цыган.

Дорого умирать: цены на похороны семей, цыган и мусульман поднимут в Новосибирске
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#Алина Шефер#Смерть#Рождаемость#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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