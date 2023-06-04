В Новосибирской области назвали число умерших и родившихся в мае

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Всего за первые пять месяцев 2023 года в области родилось 10546 детей, но ушло из жизни 14606 человек. Это значит, что количество смертей превышает число рождений.
По сравнению с предыдущим месяцем, как и рождаемость, так и смертность увеличились. Таким образом, в апреле зафиксировано 2097 рождений и 2673 смерти.
Напомним, в Новосибирске с 1 июня 2023 года выросли цены на ритуальные услуги. Особенно заметно тарифы повысились на похоронные процессии для мусульман и цыган.