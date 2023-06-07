Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
«Новосибирск — мой город» — так звучит официальная концепция празднования Дня города. Основная идея заключается в том, что любовь к своему городу можно выразить через действия или эмоции, и это стало ключевой точкой фирменного стиля праздника.
Элементы айдентики символизируют принадлежность к городу. Сердце является одним из главных элементов дизайна — он обозначает любовь к городу. Ёлка символизирует окружающую природу, что наводит на мысли о том, что каждый должен сохранять свой родной город и беречь его природные богатства. Атом ассоциируют с новосибирской наукой. Нота и маска относятся к культуре города, указывая на его значительные достижения и возможности.
Оформление представленной айдентики будет использоваться на вывесках, плакатах и баннерах города, также на одежде и различных сувенирах. Дизайнеры не скупились на цветовую гамму.
Вот только не всем новосибирцам понравился такой дизайн. Мы спросили у сибиряков, как им оформление ко Дню города и вот, что они ответили:
«Выглядит как что-то из 2012 года. Понамешали разных цветов, добавили фигуры, вернее налепили их на кубики, ну выглядит нелепо слегка», — рассказала Наталья Г. В беседе с Atas.info.
«Ужасно! Выглядит как дизайн в фотошопе с бесплатными образцами или на детский сад похоже. Когда идею расшифровали более-менее понятно стало, но при первом впечатлении дизайн показался винегретом», — поделилась эмоциями Татьяна З.
«Яркий, но какой-то слишком мелкий. Хочется чего-нибудь более масштабного. Хотя запоминающийся», — сказала свое первое впечатление наша читательница.
«А что курили дизайнеры, простите меня за мой французский. Вернее, была ли там работа дизайнеров вообще, по отдельности кубики нормальные, не спорю, но все вместе просто кошмар», — поделилась мнением другая сибирячка.
«Слишком много цветов для дизайна, реально колхоз», — рассказала наша читательница.
Напомним, что прошлый дизайн в красных и зеленых оттенках, который был сделан для статуса «Новогодняя столица России», вызвал недоумение среди жителей города. Помимо резких цветов, были и другие дизайнерские странности, например, восьмиконечная снежинка.