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«Колхозно»: новосибирцы раскритиковали дизайн Дня города-2023

7 июня 2023, 03:06
Фото: мэрия Новосибирска
Дизайн не понравился новосибирцам
В 2023 году Новосибирск отмечает свое 130-летие и для этого была создана информационная айдентика. Правда, не всем она пришлась по вкусу. «Вырвиглаз» ее, конечно, не назвали, но вот дизайн раскритиковали из-за множества ярких элементов.

«Новосибирск — мой город» — так звучит официальная концепция празднования Дня города. Основная идея заключается в том, что любовь к своему городу можно выразить через действия или эмоции, и это стало ключевой точкой фирменного стиля праздника.

Фото: мэрия Новосибирска

Элементы айдентики символизируют принадлежность к городу. Сердце является одним из главных элементов дизайна — он обозначает любовь к городу. Ёлка символизирует окружающую природу, что наводит на мысли о том, что каждый должен сохранять свой родной город и беречь его природные богатства. Атом ассоциируют с новосибирской наукой. Нота и маска относятся к культуре города, указывая на его значительные достижения и возможности.

Оформление представленной айдентики будет использоваться на вывесках, плакатах и баннерах города, также на одежде и различных сувенирах. Дизайнеры не скупились на цветовую гамму.

Фото: мэрия Новосибирска

Вот только не всем новосибирцам понравился такой дизайн. Мы спросили у сибиряков, как им оформление ко Дню города и вот, что они ответили:

«Выглядит как что-то из 2012 года. Понамешали разных цветов, добавили фигуры, вернее налепили их на кубики, ну выглядит нелепо слегка», — рассказала Наталья Г. В беседе с Atas.info.
«Ужасно! Выглядит как дизайн в фотошопе с бесплатными образцами или на детский сад похоже. Когда идею расшифровали более-менее понятно стало, но при первом впечатлении дизайн показался винегретом», — поделилась эмоциями Татьяна З.
«Яркий, но какой-то слишком мелкий. Хочется чего-нибудь более масштабного. Хотя запоминающийся», — сказала свое первое впечатление наша читательница.
Фото: мэрия Новосибирска
«А что курили дизайнеры, простите меня за мой французский. Вернее, была ли там работа дизайнеров вообще, по отдельности кубики нормальные, не спорю, но все вместе просто кошмар», — поделилась мнением другая сибирячка.
«Слишком много цветов для дизайна, реально колхоз», — рассказала наша читательница.

Напомним, что прошлый дизайн в красных и зеленых оттенках, который был сделан для статуса «Новогодняя столица России», вызвал недоумение среди жителей города. Помимо резких цветов, были и другие дизайнерские странности, например, восьмиконечная снежинка.

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