Элементы айдентики символизируют принадлежность к городу. Сердце является одним из главных элементов дизайна — он обозначает любовь к городу. Ёлка символизирует окружающую природу, что наводит на мысли о том, что каждый должен сохранять свой родной город и беречь его природные богатства. Атом ассоциируют с новосибирской наукой. Нота и маска относятся к культуре города, указывая на его значительные достижения и возможности.