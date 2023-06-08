90-летняя баба Тома из Новосибирска вяжет носки и шапки для бойцов СВО

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Свою добровольческую деятельность баба Тома начала прошлым летом, когда доставила свои изделия в штаб ОНФ. Она не только помогает бойцам с необходимой одеждой, но и отдаёт часть своей пенсии для нужд — анонимно.
«Она пережила Великую Отечественную войну и хорошо знает, насколько важна поддержка фронта. Недавно Тамаре Петровне исполнилось 90 лет. Она всей душой переживает за наших бойцов и помогает им, как может — вяжет шапочки и носки», — отметил губернатор.
Андрей Травников также выразил признательность волонтёрам за их открытость и увлечённость. Он подчеркнул, что для тех, кто на передовой, важна любая помощь и поддержка. Получать послания и посылки от малой Родины поднимает боевой дух защитников и заряжает их на победу.