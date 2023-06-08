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90-летняя баба Тома из Новосибирска вяжет носки и шапки для бойцов СВО

8 июня 2023, 02:18
Фото: Телеграм-канал Андрея Травникова
Баба Тома вяжет шапки и носки для бойцов СВО

В Новосибирске 90-летняя баба Тома вяжет носки и шапки для бойцов СВО

В Новосибирске пенсионерка Тамара Петровна, которую зовут ещё и баба Тома, создаёт участникам спецопераций шапки и носки. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников во время встречи с активистами региона.

Свою добровольческую деятельность баба Тома начала прошлым летом, когда доставила свои изделия в штаб ОНФ. Она не только помогает бойцам с необходимой одеждой, но и отдаёт часть своей пенсии для нужд — анонимно.

«Она пережила Великую Отечественную войну и хорошо знает, насколько важна поддержка фронта. Недавно Тамаре Петровне исполнилось 90 лет. Она всей душой переживает за наших бойцов и помогает им, как может — вяжет шапочки и носки», — отметил губернатор.

Андрей Травников также выразил признательность волонтёрам за их открытость и увлечённость. Он подчеркнул, что для тех, кто на передовой, важна любая помощь и поддержка. Получать послания и посылки от малой Родины поднимает боевой дух защитников и заряжает их на победу.

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#Эмилия Губарева#Пенсионеры#Волонтеры#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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