90-летняя баба Тома из Новосибирска вяжет носки и шапки для бойцов СВО

Андрей Травников также выразил признательность волонтёрам за их открытость и увлечённость. Он подчеркнул, что для тех, кто на передовой, важна любая помощь и поддержка. Получать послания и посылки от малой Родины поднимает боевой дух защитников и заряжает их на победу.