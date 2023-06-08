Владельцы бизнеса в сибирском регионе намерены создать премиальный фонд, из которого доплачивать участникам воинских подразделений, выполняющих операции в зона СВО. Премировать предполагается тех, кто участвовал в пленении командиров частей противника и способствовал уничтожению тяжелой техники ВСУ. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ от Новосибирской области Александр Карелин.