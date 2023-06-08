Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Владельцы бизнеса в сибирском регионе намерены создать премиальный фонд, из которого доплачивать участникам воинских подразделений, выполняющих операции в зона СВО. Премировать предполагается тех, кто участвовал в пленении командиров частей противника и способствовал уничтожению тяжелой техники ВСУ. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ от Новосибирской области Александр Карелин.
«Это будет плюсом к тому, что предлагает государство. Поощрять вас, поддерживать, чтобы вы понимали, что за вас переживают, болеют», — заявил сенатор в видеообращении.
Какие именно бизнес-структуры готовы финансировать подобный фонд и о каком размере премий может идти речь, Александр Карелин не уточнил.