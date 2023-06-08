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Бизнесмены из Новосибирска хотят выплачивать премии за уничтожение техники ВСУ

8 июня 2023, 05:35
Фото: 1MI
Доплачивать предполагается сверх государственного финансирования
Новосибирские предприниматели предлагают сформировать специальный фонд, из которого доплачивать военным в зоне СВО за успехи в боевых действиях

Владельцы бизнеса в сибирском регионе намерены создать премиальный фонд, из которого доплачивать участникам воинских подразделений, выполняющих операции в зона СВО. Премировать предполагается тех, кто участвовал в пленении командиров частей противника и способствовал уничтожению тяжелой техники ВСУ. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ от Новосибирской области Александр Карелин.

«Это будет плюсом к тому, что предлагает государство. Поощрять вас, поддерживать, чтобы вы понимали, что за вас переживают, болеют», — заявил сенатор в видеообращении.

Какие именно бизнес-структуры готовы финансировать подобный фонд и о каком размере премий может идти речь, Александр Карелин не уточнил.

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#Зона СВО#Участник СВО#Деньги#Спецоперация#Новосибирск
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