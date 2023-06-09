На Бердском шоссе возник транспортный коллапс из-за столкновения байка с фурой

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Из города в Искитим едем уже четвертый час», — жалуется Наталья Дорогина. «Уже пятьдесят минут еду с Бердска в Академгородок. Да что ж такое? Как пятница, так мозг у людей не варит», — вторит ей Виктория Дерюгина. «Да как там умудрились сделать такую аварию?», — удивляется Олеся Никитина.