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На Бердском шоссе возник транспортный коллапс из-за столкновения байка с фурой

9 июня 2023, 13:52
Фото: Полина Симакова / atas.info
Виновником аварии мог стать мотоциклист

Под НОвосибирском образовалась пробка из-за столкновения мотоцикла с фурой

Под Новосибирском образовалась пробка. Причиной стало массовое ДТП.
«На Бердском шоссе произошло массовое ДТП. Напротив Ботанического сада столкнулись грузовик, мотоцикл, ГАЗель и два автомобиля», — сообщается в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Из-за крупной аварии заблокированы два ряда в сторону Бердска. Автомобилисты вынуждены объезжать место ДТП по встречной полосе. О погибших и пострадавших не сообщается, в районе инцидента работают сотрудники МЧС.

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Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Из города в Искитим едем уже четвертый час», — жалуется Наталья Дорогина. «Уже пятьдесят минут еду с Бердска в Академгородок. Да что ж такое? Как пятница, так мозг у людей не варит», — вторит ей Виктория Дерюгина. «Да как там умудрились сделать такую аварию?», — удивляется Олеся Никитина.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Тройное ДТП#Авария#Пробка#Мотоцикл#Соцсети#Видео
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