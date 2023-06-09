На Бердском шоссе возник транспортный коллапс из-за столкновения байка с фурой

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
«На Бердском шоссе произошло массовое ДТП. Напротив Ботанического сада столкнулись грузовик, мотоцикл, ГАЗель и два автомобиля», — сообщается в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Из-за крупной аварии заблокированы два ряда в сторону Бердска. Автомобилисты вынуждены объезжать место ДТП по встречной полосе. О погибших и пострадавших не сообщается, в районе инцидента работают сотрудники МЧС.
Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Из города в Искитим едем уже четвертый час», — жалуется Наталья Дорогина. «Уже пятьдесят минут еду с Бердска в Академгородок. Да что ж такое? Как пятница, так мозг у людей не варит», — вторит ей Виктория Дерюгина. «Да как там умудрились сделать такую аварию?», — удивляется Олеся Никитина.