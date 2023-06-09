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В Новосибирске водитель «Рено» сбил молодую женщину

9 июня 2023, 08:54
Фото: 1MI
Женщина могла переходить дорогу на красный свет

В Новосибирске водитель Renault Logan сбил молодую женщину

В Новосибирске произошло ДТП. Водитель Renault Logan на полной скорости сбил молодую женщину.
«На пересечении Гоголя и Каменской на проезжей части оказалась женщина. Ее сбил водитель седана Renault Logan», — указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Утверждается, что молодая сибирячка переходила дорогу на красный сигнал светофора. При этом иномарка двигалась на полной скорости и водитель не успел вовремя затормозить.

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Вот о чем они думают, когда идут на красный», — возмущается Евгения Налимова. «Пыталась на красный… Вот и все подробности. Буквально недавно женщину сбили на Серебренниковской, весь город знал.
Нет, дальше лезут судьбу испытывать. Ничему не учатся», — сетует Дмитрий Гриценко. «На красный свет норм», — шутит Еремей Коцишевский.

Многие новосибирцы возмущаются, что практически никто из водителей не оказал помощь. «И все едут и смотрят. Надо было помочь», — пишет Юлия Шипунова. «Даже животные так себя в своей среде не ведут. Люди стали деградировать», — поддерживает ее Олег Громов.

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Впрочем, нашлись и комментаторы, разбирающиеся в медицине.

«Иногда отсутствие помощи — лучшая помощь. Если не знаете про характер травм, то лучше вообще не трогать. Это советы профессиональных врачей. Травматологи настоятельно рекомендуют не трогать пострадавших, если неизвестен характер повреждений. Вы ему поможете, сместите позвонок и он не сможет ходить. Нормальная перспектива? Я бы от такой помощи отказался», — возражает Филипп Мазайлов.

На данный момент все подробности аварии устанавливаются соответствующими ведомствами.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Соцсети#Видео
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