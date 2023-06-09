В Новосибирске водитель «Рено» сбил молодую женщину

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Вот о чем они думают, когда идут на красный», — возмущается Евгения Налимова. «Пыталась на красный… Вот и все подробности. Буквально недавно женщину сбили на Серебренниковской, весь город знал.

Нет, дальше лезут судьбу испытывать. Ничему не учатся», — сетует Дмитрий Гриценко. «На красный свет норм», — шутит Еремей Коцишевский.