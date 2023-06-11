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Мужчина в черной одежде вышел из дома 29 мая в городе Обь и пропал

11 июня 2023, 09:35
Фото: Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирской области
Пропал Сергей Бакшеев

Под Новосибирском уже 12 дней ищут мужчину в черной одежде

46-летний Сергей Бакшеев в городе Обь вышел из дома 29 мая и не вернулся. Мужчина был одет в черную одежду.

Родные сообщили о пропаже мужчины на горячую линию «Лиза Алерт» — он вышел из дома 29 мая вечером. Сегодня 11 июня, по данным отряда мужчина до сих пор не найден. Несмотря на то, что все эти дни велся активный информационный поиск, ориентировки распространялись в сети, сообщений о местонахождении Сергея Бакшеева не поступало.

Особые приметы: короткая стрижка, светло-русые волосы с сединой, голубые глаза, мужчина был одет в черные штаны и черную куртку, черные кроссовки, кепку и рубашку.

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#Ольга Храмушкина#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Обь
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