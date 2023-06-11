Родные сообщили о пропаже мужчины на горячую линию «Лиза Алерт» — он вышел из дома 29 мая вечером. Сегодня 11 июня, по данным отряда мужчина до сих пор не найден. Несмотря на то, что все эти дни велся активный информационный поиск, ориентировки распространялись в сети, сообщений о местонахождении Сергея Бакшеева не поступало.