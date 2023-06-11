Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Родные сообщили о пропаже мужчины на горячую линию «Лиза Алерт» — он вышел из дома 29 мая вечером. Сегодня 11 июня, по данным отряда мужчина до сих пор не найден. Несмотря на то, что все эти дни велся активный информационный поиск, ориентировки распространялись в сети, сообщений о местонахождении Сергея Бакшеева не поступало.
Особые приметы: короткая стрижка, светло-русые волосы с сединой, голубые глаза, мужчина был одет в черные штаны и черную куртку, черные кроссовки, кепку и рубашку.
Под Новосибирском нашли погибшей мать четверых детей.