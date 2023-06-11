Освидетельствование оперативниками-сотрудниками Госавтоинспекции показало, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Алкоголиком оказался безработный житель Первомайского района в возрасте 29 лет. За нарушение правил, вождение в нетрезвом состоянии и дерзкое поведение ему грозит административный штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на период от полутора до двух лет.