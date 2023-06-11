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В Первомайском районе Новосибирска экипаж Росгвардии задержал водителя автомобиля «Тойота Камри» за движение с нарушением правил дорожного движения. Еще до момента задержания было понятно, что водитель находится в измененном состоянии сознания — машина петляла по дороге, пересекла двойную сплошную разметку и продолжила движение по полосе, предназначенной для встречного движения.
Патруль, состоящий из сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, потребовал, чтобы водитель остановил транспортное средство через громкоговорящее устройство, но мужчина проигнорировал требования и решил скрыться от погони.
В ходе её прохождения он пересек поребрик и ехал по детской площадке, где находились дети. В итоге, патруль удалось заблокировать движение автомобиля и задержать нарушителя, который вышел из машины и попытался скрыться.
Освидетельствование оперативниками-сотрудниками Госавтоинспекции показало, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Алкоголиком оказался безработный житель Первомайского района в возрасте 29 лет. За нарушение правил, вождение в нетрезвом состоянии и дерзкое поведение ему грозит административный штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на период от полутора до двух лет.
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