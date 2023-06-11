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Пьяный лихач за рулем уходил от преследования через детскую площадку

11 июня 2023, 02:37
Фото: 1MI
29-летний водитель задержан за скоростную езду в пьяном виде.
Водитель автомобиля Camry был задержан экипажем Росгвардии. Лихач был в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил ПДД и гнал от преследования на большой скорости через детскую площадку, где в это время играли дети.

В Первомайском районе Новосибирска экипаж Росгвардии задержал водителя автомобиля «Тойота Камри» за движение с нарушением правил дорожного движения. Еще до момента задержания было понятно, что водитель находится в измененном состоянии сознания — машина петляла по дороге, пересекла двойную сплошную разметку и продолжила движение по полосе, предназначенной для встречного движения.

Патруль, состоящий из сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, потребовал, чтобы водитель остановил транспортное средство через громкоговорящее устройство, но мужчина проигнорировал требования и решил скрыться от погони.

В ходе её прохождения он пересек поребрик и ехал по детской площадке, где находились дети. В итоге, патруль удалось заблокировать движение автомобиля и задержать нарушителя, который вышел из машины и попытался скрыться.

Освидетельствование оперативниками-сотрудниками Госавтоинспекции показало, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Алкоголиком оказался безработный житель Первомайского района в возрасте 29 лет. За нарушение правил, вождение в нетрезвом состоянии и дерзкое поведение ему грозит административный штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на период от полутора до двух лет.

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#Ольга Храмушкина#Автомобиль#Водитель#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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