«Плывут мальки к верху пузом»: в Новосибирске рыбак увидел сброс нечистот в Иню

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
В Новосибирске недавно случился инцидент, связанный со сбросом нечистот в реку Иню. 11 июня один мужчина приехал на рыбалку в районе разъезда Иня и увидел, как из трубы стекает загрязненная жидкость прямо в реку. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«В 11:30 что-то сильно загремело, из трубы ринулся сильный, грязный поток прямо в речку. Естественно, рыбалку мне испортили. Пока сматывал удочки, заметил, как вдоль берега плывут мальки к верху пузом — или их оглушило потоком, или они чем-то отравились», — говорится в сообщении публикации.
Рыбак отметил, что много раз ловил рыбу в этом месте, но сброс нечистот увидел впервые. Сибиряк добавил, что по карте рядом есть предприятие, откуда возможен сброс нечистот.