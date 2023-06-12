«Плывут мальки к верху пузом»: в Новосибирске рыбак увидел сброс нечистот в Иню

В Новосибирске недавно случился инцидент, связанный со сбросом нечистот в реку Иню. 11 июня один мужчина приехал на рыбалку в районе разъезда Иня и увидел, как из трубы стекает загрязненная жидкость прямо в реку. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».