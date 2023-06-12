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«Плывут мальки к верху пузом»: в Новосибирске рыбак увидел сброс нечистот в Иню

12 июня 2023, 04:44
Фото: 1MI
Нечистоты сливались в реку

Рыбак из Новосибирска пожаловался на сброс нечистот в реку Иня

Мужчина приехал порыбачить в районе разъезда Иня и заметил, как из трубы в реку полились нечистоты. Написал он об этом в соцсетях.

В Новосибирске недавно случился инцидент, связанный со сбросом нечистот в реку Иню. 11 июня один мужчина приехал на рыбалку в районе разъезда Иня и увидел, как из трубы стекает загрязненная жидкость прямо в реку. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«В 11:30 что-то сильно загремело, из трубы ринулся сильный, грязный поток прямо в речку. Естественно, рыбалку мне испортили. Пока сматывал удочки, заметил, как вдоль берега плывут мальки к верху пузом — или их оглушило потоком, или они чем-то отравились», — говорится в сообщении публикации.

Рыбак отметил, что много раз ловил рыбу в этом месте, но сброс нечистот увидел впервые. Сибиряк добавил, что по карте рядом есть предприятие, откуда возможен сброс нечистот.

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#Эмилия Губарева#Нечистоты#Река#Иня#Общество#Город#Экология#Новосибирск
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