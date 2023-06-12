Потоп в Нижней Ельцовке: в Новосибирске затопило дома из-за сломанного гидранта

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Из-за поломанного гидранта на улице Черносельской в Нижней Ельцовке, два частных дома были затоплены. Вода залила двор и проникла в здания.
Причиной поломки гидранта стал водитель пожарной машины, который заехал во двор для набора воды. Специальные службы убрали гидрант из-под колес автомобиля и уехали с места происшествия. Однако машины после этого начали застревать.
«Гидрант был сломан в 18:30, но только в 19:40 его вытащили спецслужбы и уехали. Теперь машины застревают», — рассказал автор поста.
В региональном МЧС сообщили, что данный гидрант обслуживает «Горводоканал», однако пресс-служба ведомства не смогла предоставить комментарии по данному случаю.