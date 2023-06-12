atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Изображение материала

Потоп в Нижней Ельцовке: в Новосибирске затопило дома из-за сломанного гидранта

12 июня 2023, 02:54
Фото: 1MI
Дома затопило

В Новосибирске затопило дома из-за сломанного гидранта в Нижней Ельцовке

В районе Нижней Ельцовки в Новосибирске произошла неприятная ситуация: из-за поломанного гидранта на улице Черносельской два частных дома были затоплены. Вода залила не только двор, но и проникла внутрь построек, сообщают очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».

Из-за поломанного гидранта на улице Черносельской в Нижней Ельцовке, два частных дома были затоплены. Вода залила двор и проникла в здания.

Причиной поломки гидранта стал водитель пожарной машины, который заехал во двор для набора воды. Специальные службы убрали гидрант из-под колес автомобиля и уехали с места происшествия. Однако машины после этого начали застревать.

«Гидрант был сломан в 18:30, но только в 19:40 его вытащили спецслужбы и уехали. Теперь машины застревают», — рассказал автор поста.

В региональном МЧС сообщили, что данный гидрант обслуживает «Горводоканал», однако пресс-служба ведомства не смогла предоставить комментарии по данному случаю.

Машины плывут: поселок под Новосибирском затопило талой водой и фекалиями – фото
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске дачи в СНТ «Цветущая плющиха» затопило глиной
#Эмилия Губарева#Потоп#Дом#Вода#Общество#Новосибирск#Нижняя ельцовка#Видео
Подпишитесь
Блогерка из Кыштовки набрала миллионы подписчиков на деревенском кринже
9 июня 04:44
Из-за паводка на Алтае перекрыты дороги: Бия и Катунь вышли из берегов
10 июня 08:22
Жара возвращается в Новосибирск в конце длинных выходных
10 июня 02:30
«Не скрываю своего возмущения!» — Травников о баннере с бойцом СВО на куче мусора
Вчера, 03:17
Пьяный лихач за рулем уходил от преследования через детскую площадку
Вчера, 02:37
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
8 июня 08:56