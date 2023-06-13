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Барабинцы Виталий Извеков и Евгений Толчин погибли на СВО

13 июня 2023, 05:57
Фото: 1MI
В Барабинском районе похоронят двух бойцов СВО

В Новосибирской области простятся с бойцами Виталием Извековым и Евгением Толчиным

В Барабинске простятся с местным жителем Виталием Извековым. Мужчина погиб на СВО.
«Очень рано оборвалась жизнь замечательного человека, мужественного и сильного духом… Виталий Извеков из Барабинска ушёл в ряды бессмертного полка, как и тысячи наших парней… Прощание состоится 13 июня, во вторник, до 12.00 часов по адресу: г. Барабинск улица Карла Маркса, 180, квартира 1», — указано в паблике «Аспект Куйбышев Барабинск» социальной сети «ВКонтакте».
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Сообщается, что барабинец погиб 10 мая в зоне СВО. У погибшего остались родители и два брата. Обстоятельства гибели не сообщаются. Виталию Извекову было тридцать лет.

Однако это не единственные похороны бойца СВО. Сегодня одновременно простятся с уроженцем поселка Арисово Евгением Толчиным, который погиб 3 июня. Молодому человеку было 27 лет.

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