Барабинцы Виталий Извеков и Евгений Толчин погибли на СВО

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
«Очень рано оборвалась жизнь замечательного человека, мужественного и сильного духом… Виталий Извеков из Барабинска ушёл в ряды бессмертного полка, как и тысячи наших парней… Прощание состоится 13 июня, во вторник, до 12.00 часов по адресу: г. Барабинск улица Карла Маркса, 180, квартира 1», — указано в паблике «Аспект Куйбышев Барабинск» социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что барабинец погиб 10 мая в зоне СВО. У погибшего остались родители и два брата. Обстоятельства гибели не сообщаются. Виталию Извекову было тридцать лет.
Однако это не единственные похороны бойца СВО. Сегодня одновременно простятся с уроженцем поселка Арисово Евгением Толчиным, который погиб 3 июня. Молодому человеку было 27 лет.