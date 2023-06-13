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Сестра погибшего мобилизованного из Кыштовки Дениса Цеценко написала стихотворение

13 июня 2023, 04:52
Фото: газета «Правда севера» / 1MI
Денис погиб на СВО
Денис Цеценко был участником СВО. Его мобилизовали осенью прошлого года, а погиб сибиряк через пару месяцев. Его сестра написала трогательное стихотворение в память о брате.

11 декабря 2022 года в зоне проведения спецоперации погиб военнослужащий из Новосибирской области Денис Цеценко. Сибиряк был родом из Кыштовского района.

Он также проживал в Кочковском районе и Новосибирске. Ранее он работал дальнобойщиком, но получил повестку на службу прямо во время перевозки груза.

29-летний Денис Цеценко также был и хоккеистом. После его гибели его похоронили на сельском кладбище вблизи могилы его матери. Церемония прощания состоялась в январе 2023 года.

В ВК-группе «Кыштовский район | газета „Правда севера“» сестра бойца опубликовала трогательной стихотворение, посвященное брату. Публикуем отрывок:

 

Памяти павшего в боях с неонацистами бойца СВО Дениса Цеценко посвящается!

И не услышал он родного сердца крик,

Как провожали мы его в Кыштовке,

Он нам велел, не плакать, не рыдать,

Но помним мы его слова: «Случится что со мной, похороните, где и мать».

 

Ты пал героем, это повторяем безустанно.

Денис! У нас в сердцах твой образ есть

И будем помнить о тебе мы постоянно.

 

Автор: Павлова Вероника

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Стихи#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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