Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:55
11 декабря 2022 года в зоне проведения спецоперации погиб военнослужащий из Новосибирской области Денис Цеценко. Сибиряк был родом из Кыштовского района.
Он также проживал в Кочковском районе и Новосибирске. Ранее он работал дальнобойщиком, но получил повестку на службу прямо во время перевозки груза.
29-летний Денис Цеценко также был и хоккеистом. После его гибели его похоронили на сельском кладбище вблизи могилы его матери. Церемония прощания состоялась в январе 2023 года.
В ВК-группе «Кыштовский район | газета „Правда севера“» сестра бойца опубликовала трогательной стихотворение, посвященное брату. Публикуем отрывок:
Памяти павшего в боях с неонацистами бойца СВО Дениса Цеценко посвящается!
И не услышал он родного сердца крик,
Как провожали мы его в Кыштовке,
Он нам велел, не плакать, не рыдать,
Но помним мы его слова: «Случится что со мной, похороните, где и мать».
Ты пал героем, это повторяем безустанно.
Денис! У нас в сердцах твой образ есть
И будем помнить о тебе мы постоянно.
Автор: Павлова Вероника