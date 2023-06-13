ТОП-20 самых востребованных специалистов в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Updated Сегодня, 01:17
По результатам исследования, на первом месте оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, с долей 8,4% активных вакансий на дату 31 мая. Второе место заняли продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (6%), на третьем месте — водители (4,1%).
Также в топ-10 включены бухгалтеры (3%), врачи (2,9%), инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (2,3%), программисты и разработчики (2,2%), повара и упаковщики, комплектовщики, кладовщики (по 1,9%).
Однако рейтинг не ограничился данными профессиями — в топ-20 также входят слесари, сантехники, операторы call-центров и специалисты контактных центров, разнорабочие, машинисты, администраторы, медицинские сестры и братья, грузчики, курьеры, сервисные инженеры и инженеры-механики, а также электромонтажники.