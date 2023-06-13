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ТОП-20 самых востребованных специалистов в Новосибирской области

13 июня 2023, 01:15
Фото: 1MI
Менеджеры по продажам возглавили рейтинг

В Новосибирской области аналитики составили ТОП-20 самых востребованных специалистов

Специалисты онлайн-ресурса hh.ru провели анализ и определили топ-20 самых востребованных работников, для которых было открыто наибольшее количество вакансий в Новосибирской области.

По результатам исследования, на первом месте оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, с долей 8,4% активных вакансий на дату 31 мая. Второе место заняли продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (6%), на третьем месте — водители (4,1%).

Также в топ-10 включены бухгалтеры (3%), врачи (2,9%), инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (2,3%), программисты и разработчики (2,2%), повара и упаковщики, комплектовщики, кладовщики (по 1,9%).

Однако рейтинг не ограничился данными профессиями — в топ-20 также входят слесари, сантехники, операторы call-центров и специалисты контактных центров, разнорабочие, машинисты, администраторы, медицинские сестры и братья, грузчики, курьеры, сервисные инженеры и инженеры-механики, а также электромонтажники.

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#Профессии#ТОП#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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