ТОП-20 самых востребованных специалистов в Новосибирской области

По результатам исследования, на первом месте оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, с долей 8,4% активных вакансий на дату 31 мая. Второе место заняли продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (6%), на третьем месте — водители (4,1%).