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Житель Усть-Таркского района Антон Степанов погиб на СВО, не дожив до 30

14 июня 2023, 07:45
Фото: «Новосибирск скорбит» «ВКонтакте»
Мужчина не дожил до 30 несколько месяцев

Житель Усть-Таркского района Антон Степанов погиб на СВО

В Усть-Таркском районе простятся с местным жителем Антоном Степановым. Мужчина погиб в зоне СВО.
«Прощание с Антоном Степановым состоится (предварительно) 16 июня в 13. 00, на площади у Еланского Дома культуры», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина родился в селе Еланка Усть-Таркского района. После окончания школы служил в Северной Осетии. Демобилизовавшись, работал в Усть-Таркском ДРСУ.

В сентябре 2022 года Антон Степанов был призван в рамках частичной мобилизации. В начале мая нынешнего года он попал под обстрел в районе Артемовска. У погибшего осталась дочь.

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#Спецоперация#Новосибирская область#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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