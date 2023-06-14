Житель Усть-Таркского района Антон Степанов погиб на СВО, не дожив до 30

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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«Прощание с Антоном Степановым состоится (предварительно) 16 июня в 13. 00, на площади у Еланского Дома культуры», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина родился в селе Еланка Усть-Таркского района. После окончания школы служил в Северной Осетии. Демобилизовавшись, работал в Усть-Таркском ДРСУ.
В сентябре 2022 года Антон Степанов был призван в рамках частичной мобилизации. В начале мая нынешнего года он попал под обстрел в районе Артемовска. У погибшего осталась дочь.