Мобилизованный из Новосибирской области Хамзя Фазылов погиб в зоне СВО

1 июня 2023 года в результате исполнения своего воинского долга, погиб житель Новосибирской области Хамзя Фазылов, который был мобилизован для участия в спецоперации.

Хамзя Бугембаевич родился 5 сентября 1973 года в селе Отреченское и после службы в пограничных войсках работал в совхозе. Его мобилизовали в сентябре 2022 года для участия в специальной операции. Внесший большой вклад в защиту Родины, Хамзя Фазылов был посмертно награжден Орденом Мужества. Администрация Чановского района выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего в связи с трагической утратой бойца. Слесарь из Новосибирской области Андрей Поддубных погиб на СВО Узнать подробнее Читайте также: Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023