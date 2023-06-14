Мобилизованный из Новосибирской области Хамзя Фазылов погиб в зоне СВО

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Хамзя Бугембаевич родился 5 сентября 1973 года в селе Отреченское и после службы в пограничных войсках работал в совхозе.
Его мобилизовали в сентябре 2022 года для участия в специальной операции. Внесший большой вклад в защиту Родины, Хамзя Фазылов был посмертно награжден Орденом Мужества.
Администрация Чановского района выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего в связи с трагической утратой бойца.