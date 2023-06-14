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Мобилизованный из Новосибирской области Хамзя Фазылов погиб в зоне СВО

14 июня 2023, 01:57
Фото: Администрация Чановского района/ВК
Мужчина погиб на СВО
1 июня 2023 года в результате исполнения своего воинского долга, погиб житель Новосибирской области Хамзя Фазылов, который был мобилизован для участия в спецоперации.

Хамзя Бугембаевич родился 5 сентября 1973 года в селе Отреченское и после службы в пограничных войсках работал в совхозе.

Его мобилизовали в сентябре 2022 года для участия в специальной операции. Внесший большой вклад в защиту Родины, Хамзя Фазылов был посмертно награжден Орденом Мужества.

Администрация Чановского района выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего в связи с трагической утратой бойца.

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