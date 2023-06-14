atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Изображение материала

Слесарь из Новосибирской области Андрей Поддубных погиб на СВО

14 июня 2023, 01:26
Фото: Администрация Куйбышевского района/ВК
Мужчина погиб в мае
В зоне проведения спецоперации погиб Андрей Поддубных, слесарь из Новосибирской области, сообщают в администрации Куйбышевского района.

Как сообщили в местной администрации, боец ушел из жизни в результате выполнения боевых задач. Погиб Андрей Поддубных 16 мая 2023 года. Прощание с бойцом пройдет в Куйбышеве 14 июня на улице Шишкова, 2.

Жители района проводят в последний путь героя, который последние годы работал слесарем на предприятии «Ерофеев». Сам военнослужащий родом из Красноярского края.

В апреле 2023 года он принял решение отправиться на службу в СВО, став добровольцем в частную военную компанию.

Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской областиОпубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Погиб#18+#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
Подпишитесь
«Информация не располагает к убаюкиванию» — власти Новосибирска ждут паводок с Алтая
Сегодня, 03:44
В Новосибирске экс-председатель СО РАН Асеев выслушал обвинительный приговор
Сегодня, 02:59
Школьники из Новосибирска атаковали сайт НИМРО из-за долгой проверки ЕГЭ
Сегодня, 01:45
Топ-10 блогеров-миллионников из Новосибирска: от безумных экспериментов до голых тел
Вчера, 10:42
Половина Ленинского района в Новосибирске осталась без горячей воды
12 июня 11:55
Рейтинг лучших вузов России-2023: смотрим места университетов из Новосибирска
Вчера, 05:55