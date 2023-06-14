Слесарь из Новосибирской области Андрей Поддубных погиб на СВО

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Как сообщили в местной администрации, боец ушел из жизни в результате выполнения боевых задач. Погиб Андрей Поддубных 16 мая 2023 года. Прощание с бойцом пройдет в Куйбышеве 14 июня на улице Шишкова, 2.
Жители района проводят в последний путь героя, который последние годы работал слесарем на предприятии «Ерофеев». Сам военнослужащий родом из Красноярского края.
В апреле 2023 года он принял решение отправиться на службу в СВО, став добровольцем в частную военную компанию.