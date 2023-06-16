Новосибирские рабочие провалились в глубокую емкость на ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
«Четверо рабочих упали в семиметровую емкость. Один из них погиб, троих госпитализировали», — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
На место происшествия экстренно выезжали спасатели МАСС и пожарно-спасательный гарнизон, также людей помогали доставать сотрудники аварийно-спасательной службы ТЭЦ-5.
На данный момент обстоятельства трагедии устанавливаются. Сообщается о хлопке внутри резервуара на насосной станции нефтеочистных стоков.
Пострадавшие рабочие в этот момент занимались его чисткой и могли потерять равновесие. Происшествие уже взяла под контроль прокуратура на предмет соблюдения техники безопасности.