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Новосибирские рабочие провалились в глубокую емкость на ТЭЦ-5

16 июня 2023, 13:09
Фото: 1MI
Один из рабочих погиб

В Новосибирске рабочие пострадали во время чистки резервуара на ТЭЦ-5

В Новосибирске произошла трагедия на территории ТЭЦ-5 произошла традиция. Несколько рабочих провалились в глубокую емкость.

«Четверо рабочих упали в семиметровую емкость. Один из них погиб, троих госпитализировали», — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

На место происшествия экстренно выезжали спасатели МАСС и пожарно-спасательный гарнизон, также людей помогали доставать сотрудники аварийно-спасательной службы ТЭЦ-5.

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На данный момент обстоятельства трагедии устанавливаются. Сообщается о хлопке внутри резервуара на насосной станции нефтеочистных стоков.

Пострадавшие рабочие в этот момент занимались его чисткой и могли потерять равновесие. Происшествие уже взяла под контроль прокуратура на предмет соблюдения техники безопасности.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#МЧС#Гибель#Взрыв#ТЭЦ
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