Сильный ветер и гроза: в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение 18 июня

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В связи с ухудшением погодных условий 18 июня в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение.
По информации регионального управления МЧС, ожидается дождь, грозы и порывы ветра до 21 м/с. Ведомство разослало новосибирцам предупреждающее СМС.
«По данным ГМЦ 18 июня в НСО ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, при грозах шквалы до 21 м/с. Телефон-112»
По данным Западно-Сибирского метеоцентра, в дневное время температура воздуха составит +21… +23 ℃, а ночью будет +14… +16 ℃