atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Изображение материала

Сильный ветер и гроза: в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение 18 июня

17 июня 2023, 11:30
Фото: 1MI
На регион надвигается гроза.

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение 18 июня

В Новосибирске ухудшится погода в воскресенье, 18 июня: объявлено штормовое предупреждения из-за сильных порывов ветра.

В связи с ухудшением погодных условий 18 июня в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение.

По информации регионального управления МЧС, ожидается дождь, грозы и порывы ветра до 21 м/с. Ведомство разослало новосибирцам предупреждающее СМС.

«По данным ГМЦ 18 июня в НСО ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, при грозах шквалы до 21 м/с. Телефон-112»

По данным Западно-Сибирского метеоцентра, в дневное время температура воздуха составит +21… +23 ℃, а ночью будет +14… +16 ℃

Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище: можно ли купаться на выходных
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло снова накроет Новосибирск в выходные — прогноз погоды на 17 и 18 июня
#Эмилия Губарева#Ветер#Штормовой ветер#Общество#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Эту схему я придумал месяц назад» — жулика-ютубера разоблачил блогер из Новосибирска
Вчера, 13:28
ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)
Сегодня, 05:27
Рабочий погиб во время ремонта резервуара на ТЭЦ-5 в Новосибирске
Сегодня, 02:47
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
15 июня 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в Новосибирске
Сегодня, 02:18
Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище: можно ли купаться на выходных
Вчера, 05:16