Новосибирская область хуже Адыгеи и Чукотки в рейтинге регионов по доходам населения

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Согласно проведенному исследованию «РИА Новости», Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Москва остаются лидерами по доходам населения среди регионов России. Эту информацию опубликовали 19 июня 2023 года.
Также отмечается, что в топ-5 регионов попали Магаданская область и Чукотский автономный округ. А самые низкие позиции в этом списке заняли Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
Новосибирская область оказалась на 26 месте, уступив Адыгее. Доля населения за чертой бедности — 11,3. А у лидеров этот показатель равен 4,5-5.
По данным исследования, жители лидирующих регионов могут позволить себе приобрести примерно в 1,5-2 раза больше товаров или услуг. Однако проблемы материального благополучия и бедности ощущаются по-разному в различных регионах. К концу 2022 года количество людей, проживающих за чертой бедности, составило 9,8% от общего числа населения России, что соответствует 14,3 миллионам человек. Это ниже, чем 11% и 16 миллионов человек соответственно в 2021 году.