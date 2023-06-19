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Новосибирская область хуже Адыгеи и Чукотки в рейтинге регионов по доходам населения

19 июня 2023, 06:17
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новосибирск заял 26 место
Рейтинг российских регионов по доходам населения в 2022 году: какое место занимает Новосибирская область?

Согласно проведенному исследованию «РИА Новости», Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Москва остаются лидерами по доходам населения среди регионов России. Эту информацию опубликовали 19 июня 2023 года.

Также отмечается, что в топ-5 регионов попали Магаданская область и Чукотский автономный округ. А самые низкие позиции в этом списке заняли Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Новосибирская область оказалась на 26 месте, уступив Адыгее. Доля населения за чертой бедности — 11,3. А у лидеров этот показатель равен 4,5-5.

По данным исследования, жители лидирующих регионов могут позволить себе приобрести примерно в 1,5-2 раза больше товаров или услуг. Однако проблемы материального благополучия и бедности ощущаются по-разному в различных регионах. К концу 2022 года количество людей, проживающих за чертой бедности, составило 9,8% от общего числа населения России, что соответствует 14,3 миллионам человек. Это ниже, чем 11% и 16 миллионов человек соответственно в 2021 году.

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#Эмилия Губарева#Доход#Зарплата#Общество#Город#Экономика#Новосибирская область#Новосибирск#Россия
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