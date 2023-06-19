Новосибирская область хуже Адыгеи и Чукотки в рейтинге регионов по доходам населения

По данным исследования, жители лидирующих регионов могут позволить себе приобрести примерно в 1,5-2 раза больше товаров или услуг. Однако проблемы материального благополучия и бедности ощущаются по-разному в различных регионах. К концу 2022 года количество людей, проживающих за чертой бедности, составило 9,8% от общего числа населения России, что соответствует 14,3 миллионам человек. Это ниже, чем 11% и 16 миллионов человек соответственно в 2021 году.