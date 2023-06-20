Дождь и шквальный ветер до 25 м/с в Новосибирске 20 июня — что говорят синоптики

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в первой половине дня погода в Новосибирске будет преимущественно без осадков, но с умеренным юго-западным ветром скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит +17.+19 °C. К обеду ожидается потепление до +27.+29 °C, но ближе к вечеру она снова опустится до +22 °C, возможен небольшой дождь.
В других районах области температура будет колебаться от +20 до +31 °C, а на северо-западе региона от +14 до +19 °C. В западных районах будет местами идти умеренный дождь.
Ночью на 21 июня ожидается понижение температуры до +9.+11 °C, днем она поднимется до +21.+23 °C с небольшими колебаниями. Местами возможны дожди и грозы.
Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует сегодня днем +25 °C, а ночью +11 °C. Облачно с прояснениями. А вот сильные ливни будут 22 июня.