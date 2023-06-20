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Дождь и шквальный ветер до 25 м/с в Новосибирске 20 июня — что говорят синоптики

20 июня 2023, 01:58
Фото: 1MI
Возможен небольшой дождь

В Новосибирске 20 июня будет дождь и шквальный ветер до 25 м/с

20 июня в Новосибирске ожидаются сильные дожди и шквальный ветер со скоростью до 25 м/с. СМС-рассылка от МЧС сообщает о возможности шквалов до 25 м/с и гроз.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в первой половине дня погода в Новосибирске будет преимущественно без осадков, но с умеренным юго-западным ветром скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит +17.+19 °C. К обеду ожидается потепление до +27.+29 °C, но ближе к вечеру она снова опустится до +22 °C, возможен небольшой дождь.

В других районах области температура будет колебаться от +20 до +31 °C, а на северо-западе региона от +14 до +19 °C. В западных районах будет местами идти умеренный дождь.

Ночью на 21 июня ожидается понижение температуры до +9.+11 °C, днем она поднимется до +21.+23 °C с небольшими колебаниями. Местами возможны дожди и грозы.

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует сегодня днем +25 °C, а ночью +11 °C. Облачно с прояснениями. А вот сильные ливни будут 22 июня.

Неделя холода и дождей ожидается в Новосибирской области — скачки температур от +2°C
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#Эмилия Губарева#Город#Экология#Дождь#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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