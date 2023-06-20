Дождь и шквальный ветер до 25 м/с в Новосибирске 20 июня — что говорят синоптики

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в первой половине дня погода в Новосибирске будет преимущественно без осадков, но с умеренным юго-западным ветром скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит +17.+19 °C. К обеду ожидается потепление до +27.+29 °C, но ближе к вечеру она снова опустится до +22 °C, возможен небольшой дождь.