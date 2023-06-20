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В шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

20 июня 2023, 02:53
Фото: 1MI
Отсутствие дождей отразилось на сельском хозяйстве
Из-за аномальной жары на территории шести районов Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом стало известно на оперативном совещании 19 июня.

По словам главы Минсельхоза Новосибирской области Евгения Лещенко, ущерб от экстремальных погодных условий еще не окончательно определен. В связи с этим, в нескольких районах был объявлен режим повышенной готовности.

Предполагается, что еще пять районов также перейдут в режим ЧС. Однако, хорошая новость: жители региона могут немного успокоиться, так как аномальная жара уже отступила и начался период дождей.

Аграрии уже приступили к повторной посадке сельхозкультур, которые пострадали от засухи.

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