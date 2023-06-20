В шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
По словам главы Минсельхоза Новосибирской области Евгения Лещенко, ущерб от экстремальных погодных условий еще не окончательно определен. В связи с этим, в нескольких районах был объявлен режим повышенной готовности.
Предполагается, что еще пять районов также перейдут в режим ЧС. Однако, хорошая новость: жители региона могут немного успокоиться, так как аномальная жара уже отступила и начался период дождей.
Аграрии уже приступили к повторной посадке сельхозкультур, которые пострадали от засухи.