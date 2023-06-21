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Конного духового оркестра Тывы не будет на плац-параде в Новосибирске на Дне города

21 июня 2023, 08:27
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Подготовка ко Дню города
Как отметила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, рассказывая о выступлении духовых и военных оркестров: «Коней на открытии не будет из соображения безопасности, но отдельно они выступать будут».

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, рассказала, что Открытие первого Фестиваля духовых оркестров с проведением плац-парада на площади Ленина начнется в 17.30. В Фестивале примут участие духовые и военные оркестры из городов России — Донецк, Луганск, Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск, Тюмень, Барнаул, Кызыл, а также два новосибирских оркестра. Всего будет десять оркестров.

Изюминкой фестиваля станет конное выступление тувинского оркестра, группы барабанщиц из Кемерово и Барнаула. Как отметила Анна Терешкова, когда все десять оркестров будут проходить по площади, коней не будет из соображения безопасности. Но в одиночной программе конный оркестр выступит на лошадях.

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Раздача торта в День города в Новосибирске будет организована за оградой.

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