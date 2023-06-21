Изюминкой фестиваля станет конное выступление тувинского оркестра, группы барабанщиц из Кемерово и Барнаула. Как отметила Анна Терешкова, когда все десять оркестров будут проходить по площади, коней не будет из соображения безопасности. Но в одиночной программе конный оркестр выступит на лошадях.