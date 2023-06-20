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Памятник Николаю Чудотворцу установлен в Новосибирске — фото с места события

20 июня 2023, 11:07
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Памятник Святому Николаю появился в Новосибирске

В Новосибирске установили памятник Николаю Чудотворцу ко Дню города

Памятник Святому Николаю Чудотворцу высотой 3,5 метров установили возле Нарымского сквера в Новосибирске 20 июня. Официальное открытие памятника произойдет в День города — 24 июня. Фотографии с места события сделал корреспондент Atas.info.

Еще утром, на аппаратном совещании в мэрии прозвучало, что у постамента лопнула одна из плит. Однако, дефект был быстро устранен. Сейчас, как уверил мэр Анатолий Локоть, лично присутствовавший при установке памятника, треснутых и поврежденных плит нет.

Фото: atas.info

Сегодня, памятник Николаю Чудотворцу благополучно установили. Он станет знаковым мемориалом, украшением Новосибирска к 130-летию. Официально его откроют в День города 24 июня 2023 года.

Стоит отметить, место под памятник начали готовить в сквере еще в мае 2023 года. Был заключен контракт на работы на сумму 671 684 рубля.

На постаменте памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске лопнула одна из плит
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