Памятник Николаю Чудотворцу установлен в Новосибирске — фото с места события

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Еще утром, на аппаратном совещании в мэрии прозвучало, что у постамента лопнула одна из плит. Однако, дефект был быстро устранен. Сейчас, как уверил мэр Анатолий Локоть, лично присутствовавший при установке памятника, треснутых и поврежденных плит нет.
Сегодня, памятник Николаю Чудотворцу благополучно установили. Он станет знаковым мемориалом, украшением Новосибирска к 130-летию. Официально его откроют в День города 24 июня 2023 года.
Стоит отметить, место под памятник начали готовить в сквере еще в мае 2023 года. Был заключен контракт на работы на сумму 671 684 рубля.