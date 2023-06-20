Памятник Николаю Чудотворцу установлен в Новосибирске — фото с места события

Еще утром, на аппаратном совещании в мэрии прозвучало, что у постамента лопнула одна из плит. Однако, дефект был быстро устранен. Сейчас, как уверил мэр Анатолий Локоть, лично присутствовавший при установке памятника, треснутых и поврежденных плит нет.