Новосибирские прокуроры займутся живущей в разрушенном доме 99-летней старушкой

Пенсия престарелой сибирячки составляет всего четырнадцать тысяч рублей. На эти деньги она покупает дрова, которыми топит печурку. Жалеющие ее соседки приносят ей еду и следят за ее здоровьем. При этом трое детей и пятеро внуков не горят желанием помогать родственнице.