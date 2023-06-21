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Новосибирские прокуроры займутся живущей в разрушенном доме 99-летней старушкой

21 июня 2023, 10:11
Фото: Сибкрай.Ru
99-летняя бабушка живет в жутких условиях

В Новосибирской области прокуратура проверит условия жизни 99-летней бабушки в нищете

В прокуратуре Новосибирской области отреагировали на материал СМИ о пенсионерке, проживающей в жутких условиях. По данному факту начата проверка.
«В рамках проверки сотрудник прокуратуры даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц в части соблюдения прав пенсионерки на социальную помощь. При наличии оснований примет меры реагирования», — цитирует ответ прокуратуры Сибкрай. Ru.

Также пожилую бабушку почтит своим вниманием делегация в лице представителей администрации, депутатского корпуса, социальной службы и прокуратуры. Также на встречу приглашены родственники женщины. При этом местные жители сообщили журналистам «Сибкрая», что сын сибирячки намерен подать заявление в полицию в случае излишнего интереса к его персоне.

99-летняя Елена Обоянцева проживает в селе Барлак Мошковского района. Несмотря на почтенный возраст и внушительный трудовой стаж, бабушка живет одна в маленьком домике, который почти полностью развалился. Пол прогнил, печная труба рассыпалась, а мебели практически нет.

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Пенсия престарелой сибирячки составляет всего четырнадцать тысяч рублей. На эти деньги она покупает дрова, которыми топит печурку. Жалеющие ее соседки приносят ей еду и следят за ее здоровьем. При этом трое детей и пятеро внуков не горят желанием помогать родственнице.

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Стоит отметить, что в администрации Барлакского сельсовета заявили, что старушка проживает в тепличных условиях.

«Она не является ветераном труда. Бабушку все устраивает, а видеть никого не хочет. Специалисты к ней недавно приезжали и говорят, что все хорошо. На 9 мая ее поздравляли. Вопросы к родственникам, почему ей не помогают», — заявил заместитель главы сельсовета Александр Баев.
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#Новосибирская область#Общество#Александр Ляхов#Пенсионеры#Прокуратура#Проверка
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