Новосибирские прокуроры займутся живущей в разрушенном доме 99-летней старушкой

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
«В рамках проверки сотрудник прокуратуры даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц в части соблюдения прав пенсионерки на социальную помощь. При наличии оснований примет меры реагирования», — цитирует ответ прокуратуры Сибкрай. Ru.
Также пожилую бабушку почтит своим вниманием делегация в лице представителей администрации, депутатского корпуса, социальной службы и прокуратуры. Также на встречу приглашены родственники женщины. При этом местные жители сообщили журналистам «Сибкрая», что сын сибирячки намерен подать заявление в полицию в случае излишнего интереса к его персоне.
99-летняя Елена Обоянцева проживает в селе Барлак Мошковского района. Несмотря на почтенный возраст и внушительный трудовой стаж, бабушка живет одна в маленьком домике, который почти полностью развалился. Пол прогнил, печная труба рассыпалась, а мебели практически нет.
Пенсия престарелой сибирячки составляет всего четырнадцать тысяч рублей. На эти деньги она покупает дрова, которыми топит печурку. Жалеющие ее соседки приносят ей еду и следят за ее здоровьем. При этом трое детей и пятеро внуков не горят желанием помогать родственнице.
Стоит отметить, что в администрации Барлакского сельсовета заявили, что старушка проживает в тепличных условиях.
«Она не является ветераном труда. Бабушку все устраивает, а видеть никого не хочет. Специалисты к ней недавно приезжали и говорят, что все хорошо. На 9 мая ее поздравляли. Вопросы к родственникам, почему ей не помогают», — заявил заместитель главы сельсовета Александр Баев.