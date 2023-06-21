Пулеметчик из Купинского района Константин Гофман погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«Выполняя специальные боевые задачи, 9 июня 2023 г. Константин Гофман погиб в возрасте 36 лет. Церемония прощания состоится в его родном поселке 21.июня 2023 в 19:00 по адресу: п. Сибирский, ул. Пушкина 3А (Сибирский дом Культуры)», — указано на официальной странице администрации Купинского района в социальной сети «ВКонтакте».
Константин Гофман родился 12 января 1987 в Купинском районе. После окончания школы с 2006 по 2008 годы служил во внутренних войсках старшим стрелком-пулеметчиков. После армии закончил Карасукское железнодорожное училище №37.
В рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года Константин Гофман ушел на СВО. Об обстоятельствах гибели не сообщается.