Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Владимир Кантимиров погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По информации от волонтеров «Своих не бросаем (Барабинск)», 9 мая 2023 года при выполнении боевых задач на СВО погиб Владимир Васильевич Кантимиров.
Он родом из села Новокозловское. Ему было 44 года (24.02.1979 г. рождения). Сибиряк принял решение добровольно присоединиться к частной военной компании «Вагнер».
Он отправился на фронт 14 апреля 2023 года, где погиб. Дома у него остались мать, брат и сестра.
Прощание с бойцом состоялось 19 июня в Барабинском районе. Его похоронили на кладбище в селе Новокозловское.