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Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Владимир Кантимиров погиб на СВО

19 июня 2023, 08:31
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
В Барабинском районе простились с погибшим военнослужащим Владимиром Кантимировым, который добровольцем ушел на СВО.

По информации от волонтеров «Своих не бросаем (Барабинск)», 9 мая 2023 года при выполнении боевых задач на СВО погиб Владимир Васильевич Кантимиров.

Он родом из села Новокозловское. Ему было 44 года (24.02.1979 г. рождения). Сибиряк принял решение добровольно присоединиться к частной военной компании «Вагнер».

Он отправился на фронт 14 апреля 2023 года, где погиб. Дома у него остались мать, брат и сестра.

Прощание с бойцом состоялось 19 июня в Барабинском районе. Его похоронили на кладбище в селе Новокозловское.

Фото: «Своих не бросаем (Барабинск)»
Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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