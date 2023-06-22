atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Изображение материала

Экс-главу поселка Чаны поймали пьяным за рулем — чем это закончилось

22 июня 2023, 06:22
Фото: 1MI
Прав водителя лишился бывший глава поселка

В Новосибирской области экс-главу поселка Чаны лишили водительских прав

На полтора года суд лишил водительских прав бывшего главу рабочего поселка Чаны Сергея Горбовского, о чем сообщает управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Бывшего главу посёлка Чаны в Новосибирской области лишили права управления транспортными средствами. Чановский районный суд принял такое решение после того, как сотрудники ДПС остановили автомобиль экс-главы и выявили у него состояние алкогольного опьянения.

На автомобиле ВАЗ-2121 Сергей Горбовский попался на глаза гаишникам около 1:20 2 марта 2023 года на улице Ленина.

За это правонарушение Горбовскому был назначен штраф в размере 30 000 рублей, а также он лишен права управлять транспортным средством на период до 1,5 года. Решение вступило в законную силу. Известно, что пост руководителя администрации поселка мужчина покинул в 2015 году.

Читайте также:
Экс-директору театра «Красный факел» Кулябину продлили домашний арест в Новосибирске
Читайте также:
Глава Барлакского сельсовета из Новосибирской области отправится добровольцем на СВО
#Эмилия Губарева#Суд#Водитель#Автомобиль#Пьяные#Транспорт#Город#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
Вчера, 07:57
В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
Вчера, 08:51
Новосибирским сердечникам закроют реабилитацию в центре Мешалкина
Вчера, 13:40
«Осторожно, черепа!»: на острове Чингис Обское море размывает старинное кладбище
Вчера, 11:03
Конного духового оркестра Тывы не будет на плац-параде в Новосибирске на Дне города
Вчера, 08:27
Сигналить в «Минуту молчания» обязали транспорт в Новосибирске
Сегодня, 02:20