Экс-главу поселка Чаны поймали пьяным за рулем — чем это закончилось

За это правонарушение Горбовскому был назначен штраф в размере 30 000 рублей, а также он лишен права управлять транспортным средством на период до 1,5 года. Решение вступило в законную силу. Известно, что пост руководителя администрации поселка мужчина покинул в 2015 году.