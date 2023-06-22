Экс-главу поселка Чаны поймали пьяным за рулем — чем это закончилось

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Бывшего главу посёлка Чаны в Новосибирской области лишили права управления транспортными средствами. Чановский районный суд принял такое решение после того, как сотрудники ДПС остановили автомобиль экс-главы и выявили у него состояние алкогольного опьянения.
На автомобиле ВАЗ-2121 Сергей Горбовский попался на глаза гаишникам около 1:20 2 марта 2023 года на улице Ленина.
За это правонарушение Горбовскому был назначен штраф в размере 30 000 рублей, а также он лишен права управлять транспортным средством на период до 1,5 года. Решение вступило в законную силу. Известно, что пост руководителя администрации поселка мужчина покинул в 2015 году.