Экс-директору театра «Красный факел» Кулябину продлили домашний арест в Новосибирске

21 июня решением Центрального районного суда Новосибирска был продлен срок нахождения под домашним арестом бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Арест продлили до 23 августа с сохранением ранее установленных запретов (запрет на контакт со свидетелями дела, использование телефона и Интернета). Однако это решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.