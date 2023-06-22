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Экс-директору театра «Красный факел» Кулябину продлили домашний арест в Новосибирске

22 июня 2023, 03:41
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Кулябин под домашним арестом
Александр Кулябин, который более 20 лет возглавлял театр «Красный факел», продлили домашний арест: он обвиняется в крупной растрате денежных средств. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

21 июня решением Центрального районного суда Новосибирска был продлен срок нахождения под домашним арестом бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Арест продлили до 23 августа с сохранением ранее установленных запретов (запрет на контакт со свидетелями дела, использование телефона и Интернета). Однако это решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Александр Кулябин был задержан 23 января, в его доме провели обыски. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, он незаконно выплачивал вознаграждение бывшему режиссеру и своему сыну Тимофею Кулябину, который был уволен в прошлом году. Сумма растраты составляет 1,8 млн рублей.

Известно, что бывший директор возглавлял театр с 1999 года. В декабре 2022 года он был уволен без объяснения причин по решению Министерства культуры Новосибирской области. В январе против него возбудили дело и арестовали.

Уголовное дело после увольнения — итог 20 лет директорства Кулябина в Красном факеле
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