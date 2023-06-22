Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
В ходе выездного совещания в Академгородке мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что реконструкции дорог научного центра уделяется особое внимание, поскольку именно здесь идет реализация проекта «Академгородок 2.0». И восстановление транспортной и пешеходной сети — важная его часть.
«Историческая особенность Академгородка в том, что именно здесь впервые в городе появились отдельные дорожки для велосипедистов. Очень много было обращений по этому поводу, и наряду с дорожным покрытием, тротуарами мы восстанавливаем и велодорожку. Весь проект по восстановлению Морского проекта был согласован с общественностью, которая активно принимала участие в обсуждении благоустройства этой части Академгородка», — сообщил глава муниципалитета, отметив, что все дорожные работы идут за счет средств городского бюджета.
На протяжении 1,88 км Морского проспекта, от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева, компания «Дорсиб плюс» выполняет работы по ремонту дорожного покрытия, тротуаров (по правой стороне) и велодорожки, замене бордюрного камня и дорожных знаков, устройству пешеходных ограждений. Будут обновлены светофоры на перекрестках с улицами Жемчужной, Ильича, Золотододинской, нанесена новая дорожная разметка. На всех пешеходных переходах будет устроены дорожки из тактильной плитки.
Сейчас на 90% завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя, ведется установка новых бордюров.
До конца 20233 года в Советском районе запланирован ремонт дорог и тротуаров, в том числе, в частном секторе, на общую сумму более 600 млн рублей. Три объекта отремонтируют по нацпроекту, остальные — за счет средств городского и областного бюджетов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.