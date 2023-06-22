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В Академгородке восстановят велодорожки вдоль Морского проспекта

22 июня 2023, 03:48
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Восстановление дорожного покрытия на Морском проспекте вступает в финальную стадию
В новосибирском Академгородке идет комплексный ремонт Морского проспекта — дорожное покрытие, тротуары, а также велодорожки отремонтируют за счет средств городского бюджета. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, именно в Академгородке впервые в городе появились отдельные дорожки для велосипедистов

В ходе выездного совещания в Академгородке мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что реконструкции дорог научного центра уделяется особое внимание, поскольку именно здесь идет реализация проекта «Академгородок 2.0». И восстановление транспортной и пешеходной сети — важная его часть.

«Историческая особенность Академгородка в том, что именно здесь впервые в городе появились отдельные дорожки для велосипедистов. Очень много было обращений по этому поводу, и наряду с дорожным покрытием, тротуарами мы восстанавливаем и велодорожку. Весь проект по восстановлению Морского проекта был согласован с общественностью, которая активно принимала участие в обсуждении благоустройства этой части Академгородка», — сообщил глава муниципалитета, отметив, что все дорожные работы идут за счет средств городского бюджета.
В целом на ремонт дорог и тротуаров в Совестком районе в 2023 году потратят более 600 млн рублейВ целом на ремонт дорог и тротуаров в Совестком районе в 2023 году потратят более 600 млн рублей
В целом на ремонт дорог и тротуаров в Совестком районе в 2023 году потратят более 600 млн рублей
Фото: пресс-центре мэрии Новосибирска

На протяжении 1,88 км Морского проспекта, от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева, компания «Дорсиб плюс» выполняет работы по ремонту дорожного покрытия, тротуаров (по правой стороне) и велодорожки, замене бордюрного камня и дорожных знаков, устройству пешеходных ограждений. Будут обновлены светофоры на перекрестках с улицами Жемчужной, Ильича, Золотододинской, нанесена новая дорожная разметка. На всех пешеходных переходах будет устроены дорожки из тактильной плитки.

Сейчас на 90% завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя, ведется установка новых бордюров.

До конца 20233 года в Советском районе запланирован ремонт дорог и тротуаров, в том числе, в частном секторе, на общую сумму более 600 млн рублей. Три объекта отремонтируют по нацпроекту, остальные — за счет средств городского и областного бюджетов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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