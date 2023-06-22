На протяжении 1,88 км Морского проспекта, от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева, компания «Дорсиб плюс» выполняет работы по ремонту дорожного покрытия, тротуаров (по правой стороне) и велодорожки, замене бордюрного камня и дорожных знаков, устройству пешеходных ограждений. Будут обновлены светофоры на перекрестках с улицами Жемчужной, Ильича, Золотододинской, нанесена новая дорожная разметка. На всех пешеходных переходах будет устроены дорожки из тактильной плитки.