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В Новосибирск вернулись из зоны СВО 11 бойцов элитного батальона «Вега»

22 июня 2023, 12:29
Фото: 1MI
Бойцы "Вега" вернулись в Новосибирск
Часть бойцов батальона «Вега» вернулись домой, в Новосибирск из зоны спецоперации. Об этом рассказал экс-комбат Андрей Панфёров.

Со ссылкой на парламентария «МК в Новосибирске» пишет, что возвращаются военные, которым исполнилось 53, 54 года. С ними заключали временные контракты.

Некоторые бойцы разъехались по домам в отпуск. Их отдых продлится 15 дней, после они вернутся в зону СВО.

Напомним, командир «Веги» Панферов приехал в Новосибирск в конце мая. Ранее он рассказывал, как проходит конкурс на место в отряде и о том, кого оставил на своем посту.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вега#Участник СВО
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