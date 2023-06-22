В Новосибирск вернулись из зоны СВО 11 бойцов элитного батальона «Вега»

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Со ссылкой на парламентария «МК в Новосибирске» пишет, что возвращаются военные, которым исполнилось 53, 54 года. С ними заключали временные контракты.
Некоторые бойцы разъехались по домам в отпуск. Их отдых продлится 15 дней, после они вернутся в зону СВО.
Напомним, командир «Веги» Панферов приехал в Новосибирск в конце мая. Ранее он рассказывал, как проходит конкурс на место в отряде и о том, кого оставил на своем посту.