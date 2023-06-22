В Новосибирске назвали самый лучший район для жизни и отдыха

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Согласно проекту постановления мэрии, в 2023 году будут занесены на Доску почета информация об отличившихся организациях, творческих коллективах и людях, которые стали победителями конкурсов и лауреатами премий. Кроме того, будет отмечен лучший район города.
Ранее горожане проголосовали и выбрали лучшим районом столицы Сибири — Советский. К слову, его возглавляет Дмитрий Оленников.
По каким критериям выбирали район узнать не удалось. Но можно предположить, что сибиряки отдали свои голоса Советскому району за Академгородок, НГУ, Технопарк, места отдыха и дивные пейзажи.
Таким образом, лучшим районом города Новосибирска на 2023 год будет отмечен Советский район за его значимость в сфере науки и развитие инфраструктуры.