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В Новосибирске назвали самый лучший район для жизни и отдыха

22 июня 2023, 07:44
Фото: Александр Кондратьев / atas.info
Мэрия Новосибирска назвала лучший район города. Его название, а также имена наших земляков появятся на Доске почета в канун Дня города.

Согласно проекту постановления мэрии, в 2023 году будут занесены на Доску почета информация об отличившихся организациях, творческих коллективах и людях, которые стали победителями конкурсов и лауреатами премий. Кроме того, будет отмечен лучший район города.

Ранее горожане проголосовали и выбрали лучшим районом столицы Сибири — Советский. К слову, его возглавляет Дмитрий Оленников.

По каким критериям выбирали район узнать не удалось. Но можно предположить, что сибиряки отдали свои голоса Советскому району за Академгородок, НГУ, Технопарк, места отдыха и дивные пейзажи.

Таким образом, лучшим районом города Новосибирска на 2023 год будет отмечен Советский район за его значимость в сфере науки и развитие инфраструктуры.

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