О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян

А вот уровень поддержки политических партий у россиян различен. Если «Единой России» доверяют 39,3% (+0,7 п. п.), то «Новым Людям» — 4,4%(+0,1 п. п.). При этом население стало меньше доверять «Справедливой России — За правду!» (5,8%, +0,5 п. п.) и ЛДПР (8,6%, -0,9 п. п.).