О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Согласно данным опроса ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, одновременно с этим повысилось количество одобряющих деятельность российского президента (76,1%, +1,4 п. п.).
Также сохраняется доверие к российскому правительству (50,7%, +2 п. п.) и лично премьер-министру Михаилу Мишустину (53,3%, +1,2 п. п.). Возросло и одобрение деятельности премьера (61,8%, +0,2 п. п.).
Среди глав парламентских фракций больше всего доверяют Геннадию Зюганову (35,7%, +1,3 п. п.), Сергею Миронову (32,6%, +5,8 п. п.) и Леониду Слуцкому (18,4%, +1,2%). Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев пользуется доверием 8,9% россиян (+1,1 п. п.).
А вот уровень поддержки политических партий у россиян различен. Если «Единой России» доверяют 39,3% (+0,7 п. п.), то «Новым Людям» — 4,4%(+0,1 п. п.). При этом население стало меньше доверять «Справедливой России — За правду!» (5,8%, +0,5 п. п.) и ЛДПР (8,6%, -0,9 п. п.).