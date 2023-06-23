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О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян

23 июня 2023, 09:56
Фото: 1MI
Владимир Путин по-прежнему сохраняет доверие у россиян

О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян

Президент Владимир Путин сохраняет высокий уровень доверия среди россиян. Главе Российской Федерации доверяют более 70% жителей страны.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, одновременно с этим повысилось количество одобряющих деятельность российского президента (76,1%, +1,4 п. п.).

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Также сохраняется доверие к российскому правительству (50,7%, +2 п. п.) и лично премьер-министру Михаилу Мишустину (53,3%, +1,2 п. п.). Возросло и одобрение деятельности премьера (61,8%, +0,2 п. п.).

Среди глав парламентских фракций больше всего доверяют Геннадию Зюганову (35,7%, +1,3 п. п.), Сергею Миронову (32,6%, +5,8 п. п.) и Леониду Слуцкому (18,4%, +1,2%). Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев пользуется доверием 8,9% россиян (+1,1 п. п.).

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А вот уровень поддержки политических партий у россиян различен. Если «Единой России» доверяют 39,3% (+0,7 п. п.), то «Новым Людям» — 4,4%(+0,1 п. п.). При этом население стало меньше доверять «Справедливой России — За правду!» (5,8%, +0,5 п. п.) и ЛДПР (8,6%, -0,9 п. п.).

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#Владимир Путин#Россия#Политика#Александр Ляхов#Опрос#Исследования
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