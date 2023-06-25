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Рекордное количество порций биточков из щуки приготовили в День города в Новосибирске

25 июня 2023, 06:20
Фото: Полина Симакова / atas.info
1130 рыбных биточков - столько за раз еще никто в мире не готовил
Мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки установили в день города на Михайловской набережной Новосибирска

1130 порций биточков из сибирской щуки приготовили на Михайловской набережной в воскресенье, 25 июня, в ходе празднования Дня города в Новосибирске. В приготовлении блюда приняли участие более 60 поваров. Они использовали около 300 кг рыбы, сливки и масло новосибирских производителей.

Раздача биточков всем желающим вызвала ажиотаж, но по своему накалу он был ниже, чем отмечен накануне, когда горожане устроили давку за куском гигантского торта, приготовленного в честь 130 годовщины со времени основания Новосибирска.

Завершения приготовления блюда ждали сотни новосибирцевЗавершения приготовления блюда ждали сотни новосибирцев
Завершения приготовления блюда ждали сотни новосибирцев
Фото: Полина Симакова / atas.info
«Рекорд направлен на популяризацию блюд сибирской кухни и использование местных продуктов, как среди предприятий питания, так и среди гостей и жителей города», — рассказали в мэрии Новосибирска
На первый взгляд, блюдо выглядит не очень аппетитноНа первый взгляд, блюдо выглядит не очень аппетитно
На первый взгляд, блюдо выглядит не очень аппетитно
Фото: Полина Симакова / atas.info

Все приготовленные биточки раздали за 10 минут.

«Довольно вкусно. Качественно пропечен, еще теплый биточек с воздушной консистенцией», — поделился своими ощущениями корреспондент Atas.info после дегустации.
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