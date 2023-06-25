Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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1130 порций биточков из сибирской щуки приготовили на Михайловской набережной в воскресенье, 25 июня, в ходе празднования Дня города в Новосибирске. В приготовлении блюда приняли участие более 60 поваров. Они использовали около 300 кг рыбы, сливки и масло новосибирских производителей.
Раздача биточков всем желающим вызвала ажиотаж, но по своему накалу он был ниже, чем отмечен накануне, когда горожане устроили давку за куском гигантского торта, приготовленного в честь 130 годовщины со времени основания Новосибирска.
«Рекорд направлен на популяризацию блюд сибирской кухни и использование местных продуктов, как среди предприятий питания, так и среди гостей и жителей города», — рассказали в мэрии Новосибирска
Все приготовленные биточки раздали за 10 минут.
«Довольно вкусно. Качественно пропечен, еще теплый биточек с воздушной консистенцией», — поделился своими ощущениями корреспондент Atas.info после дегустации.