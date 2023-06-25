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День города 2023 в Новосибирске: изменения в программе на воскресенье 25 июня

24 июня 2023, 22:57
Фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска
Рекордный торт к 130-летию кондитеры приготовили, а новосибирцы съели в субботу 24 июня
День города 2023 в Новосибирске на этот раз празднуется два дня. Публикуем программу конкретно на воскресенье, 25 июня. Событий осталось меньше, но расписание не менее насыщенное. Куда сходить новосибирцам, вернувшимся с дач — рассказываем по часам.

В субботу уже съеден рекордный торт, Баста пел на VK fest, и оркестры прошли плац-парадом. Но и на вторую половину Дня города выпадает немало шикарных активностей.

«Город танцует»: 25 июня, площадь имени Ленина, 11.00 — 15.00

Для любителей танцев власти города запланировали грандиозную танцевальную программу. В течение четырех часов лучшие новосибирские танцоры представят зажигательные номера и заставят всех кружиться в данс-ритмах. Любите степ, рок-н-ролл, вальс и танго? Готовы к танцам до упаду? Тогда вам сюда.

Фестиваль «Сибирская кухня», рекорд биточков из щуки: Михайловская набережная, 12.00 — 14.00

Любителям вкусно покушать и разнообразить свое меню предлагается сходить на фестиваль «Сибирская кухня». На главной сцене Михайловской набережной представят все блюда, которыми славится Сибирь. Параллельно будет установлен общенациональный и мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки. Новосибирские гурманы не должны пропустить такое уникальное событие.

В Новосибирске установят мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки
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Фестиваль цветов «Времена года»: улица Ленина, 12.00 — 23.00

Улицу Ленина украшена цветами уже второй день. Романтикам и эстетам придутся по душе композиции, арки и портики от лучших флористов города. Свидание рядом со светящимися деревьями и морем цветов никого не оставит равнодушным.

Фестиваль цветов тоже начался в субботу на ул.Ленина, но продлится он еще долго Фестиваль цветов тоже начался в субботу на ул.Ленина, но продлится он еще долго
Фестиваль цветов тоже начался в субботу на ул.Ленина, но продлится он еще долго
Фото: Полина Симакова / atas.info
В Новосибирск привезут 13 тысяч цветов на День города за 3,3 млн рублей
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«Голоса большого города»: главная сцена Михайловской набережной, 13.30 — 23.00

Специально для тех, кому не хватило многочасового марафона на VK Fest. Для новосибирцев поставят лучшие диджей-сеты, разыграют море призов — от электросамоката до айфона — и покажут уникальное файер-шоу. Также «Европа Плюс» приготовила подарок для любителей нестандартного хип-хопа и танцевальной музыки — хедлайнером станет Андрей Звонкий (Лысиков).

Сцена на Михайловской набережной ждет хедлайнеров Дня города 2023 в НовосибирскеСцена на Михайловской набережной ждет хедлайнеров Дня города 2023 в Новосибирске
Сцена на Михайловской набережной ждет хедлайнеров Дня города 2023 в Новосибирске
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Звонкий споет в Новосибирске на День города 2023: кто это и где концерт
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«Арена Фест» и Коста Лакоста: парк «Арена», 14.00 — 22.00

Если же вы хотите чего-то поспортивнее и помолодежнее, то добро пожаловать в парк «Арена» на фестиваль молодежных субкультур. В течение нескольких часов вам представят все актуальные молодежные тренды, зарядят позитивом и привьют вкус к здоровому и творческому образу жизни.

Ожидается, что в этот день в парке «Арена» выступит модный певец Коста Лакоста (Константин Бондаренко). Интересно, легко ли исполнителю хитов «Весна» и «По-другому» будет выступать после субботнего концерта Басты?

Американская нейросеть изобразила салют в Новосибирске на День города 2023
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Помимо зрелищных спортивных мероприятий новосибирцев ждут перфомансы от уличных художников, сеты групп Soyka, Ustal, Увидимся и творческого объединения «Твоя сцена», зона открытых арт-пространств, кинотеатр под открытым небом и танцевальные баттлы. Благодаря этому появится возможность ознакомиться со всеми актуальными точками притяжения для молодежи Новосибирска.

Финал фестиваля духовых оркестров и завершение Дня города: площадь Ленина, 17.00 — 22.30

Любителей классической музыки ждут на площади имени Ленина, где завершится фестиваль духовых оркестров. Лучшие оркестранты России (в том числе, из новых регионов) сыграют шедевры академической музыки и попурри на тему Новосибирска. Стоит отметить, что именно они торжественно открыли праздничные дни, поэтому День города-2023 приобрел хороший флер классики.

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Салюта не будет — что вместо него

Многие новосибирцы ждут праздничного салюта, но на этот раз его не будет. В мэрии отказ от фейерверков объяснили желанием направить деньги на реализацию значимых социальных проектов. Кстати, каким мог быть салют в Новосибирске изобразила американская нейросеть.

Тем не менее, совсем без праздника горожан не оставят. Вечером по Оби вдоль Михайловской набережной проплывет «плавучий» торт, с борта которого выстрелят из пушки. Одновременно с этим на площади имени Ленина уроженец Новосибирска Вадим Репин сыграет на скрипке гимн родного города.

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