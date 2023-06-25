День города 2023 в Новосибирске на этот раз празднуется два дня. Публикуем программу конкретно на воскресенье, 25 июня. Событий осталось меньше, но расписание не менее насыщенное. Куда сходить новосибирцам, вернувшимся с дач — рассказываем по часам.

«Город танцует»: 25 июня, площадь имени Ленина, 11.00 — 15.00 Фестиваль «Сибирская кухня», рекорд биточков из щуки: Михайловская набережная, 12.00 — 14.00 Фестиваль цветов «Времена года»: улица Ленина, 12.00 — 23.00 «Голоса большого города»: главная сцена Михайловской набережной, 13.30 — 23.00 «Арена Фест» и Коста Лакоста: парк «Арена», 14.00 — 22.00 Финал фестиваля духовых оркестров и завершение Дня города: площадь Ленина, 17.00 — 22.30 Салюта не будет — что вместо него