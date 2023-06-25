Posted Вчера, 22:57
Published Вчера, 22:57
Modified Вчера, 22:57
Updated Вчера, 22:57
В субботу уже съеден рекордный торт, Баста пел на VK fest, и оркестры прошли плац-парадом. Но и на вторую половину Дня города выпадает немало шикарных активностей.
Для любителей танцев власти города запланировали грандиозную танцевальную программу. В течение четырех часов лучшие новосибирские танцоры представят зажигательные номера и заставят всех кружиться в данс-ритмах. Любите степ, рок-н-ролл, вальс и танго? Готовы к танцам до упаду? Тогда вам сюда.
Любителям вкусно покушать и разнообразить свое меню предлагается сходить на фестиваль «Сибирская кухня». На главной сцене Михайловской набережной представят все блюда, которыми славится Сибирь. Параллельно будет установлен общенациональный и мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки. Новосибирские гурманы не должны пропустить такое уникальное событие.
Улицу Ленина украшена цветами уже второй день. Романтикам и эстетам придутся по душе композиции, арки и портики от лучших флористов города. Свидание рядом со светящимися деревьями и морем цветов никого не оставит равнодушным.
Специально для тех, кому не хватило многочасового марафона на VK Fest. Для новосибирцев поставят лучшие диджей-сеты, разыграют море призов — от электросамоката до айфона — и покажут уникальное файер-шоу. Также «Европа Плюс» приготовила подарок для любителей нестандартного хип-хопа и танцевальной музыки — хедлайнером станет Андрей Звонкий (Лысиков).
Если же вы хотите чего-то поспортивнее и помолодежнее, то добро пожаловать в парк «Арена» на фестиваль молодежных субкультур. В течение нескольких часов вам представят все актуальные молодежные тренды, зарядят позитивом и привьют вкус к здоровому и творческому образу жизни.
Ожидается, что в этот день в парке «Арена» выступит модный певец Коста Лакоста (Константин Бондаренко). Интересно, легко ли исполнителю хитов «Весна» и «По-другому» будет выступать после субботнего концерта Басты?
Помимо зрелищных спортивных мероприятий новосибирцев ждут перфомансы от уличных художников, сеты групп Soyka, Ustal, Увидимся и творческого объединения «Твоя сцена», зона открытых арт-пространств, кинотеатр под открытым небом и танцевальные баттлы. Благодаря этому появится возможность ознакомиться со всеми актуальными точками притяжения для молодежи Новосибирска.
Любителей классической музыки ждут на площади имени Ленина, где завершится фестиваль духовых оркестров. Лучшие оркестранты России (в том числе, из новых регионов) сыграют шедевры академической музыки и попурри на тему Новосибирска. Стоит отметить, что именно они торжественно открыли праздничные дни, поэтому День города-2023 приобрел хороший флер классики.
Многие новосибирцы ждут праздничного салюта, но на этот раз его не будет. В мэрии отказ от фейерверков объяснили желанием направить деньги на реализацию значимых социальных проектов. Кстати, каким мог быть салют в Новосибирске изобразила американская нейросеть.
Тем не менее, совсем без праздника горожан не оставят. Вечером по Оби вдоль Михайловской набережной проплывет «плавучий» торт, с борта которого выстрелят из пушки. Одновременно с этим на площади имени Ленина уроженец Новосибирска Вадим Репин сыграет на скрипке гимн родного города.