Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:58
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила отказ от проведения салюта в День города. Праздничные мероприятия состоятся 24 и 25 июня.
На пресс-конференции 21 июня заммэра заявила, что траты на фейерверки неуместны в данное время. Приоритетом является экономное использование средств и создание проектов, направленных на благо горожан.
«Мы пытаемся в проектах, которые мы делаем, тратить как можно меньше денег, и делать проекты, которые направлены на людей и для людей», — подчеркнула Анна Терешкова.
Главная задача властей — пропаганда самого города и его жителей. На концерт приглашены только те знаменитости, которые имеют связь с Новосибирском. А вечером 25 июня будет проведено огненное шоу на Михайловской набережной.