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Почему в Новосибирске на День города не будет салюта, объяснила вице-мэр Терешкова

22 июня 2023, 02:55
Фото: Из Телеграм-канала мэра Новосибирска Анатолия Локтя
Грандиозного фейерверка не будет

В Новосибирске вице-мэр Анна Терешкова объяснила отказ от салюта на День города-2023

24 и 25 июня в Новосибирске будут праздновать День города, который в 2023 году пройдет без традиционного салюта. Как рассказала журналистам вице-мэр Анна Терешкова, власти решили сэкономить на фейерверках в пользу значимых социальных проектов.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила отказ от проведения салюта в День города. Праздничные мероприятия состоятся 24 и 25 июня.

На пресс-конференции 21 июня заммэра заявила, что траты на фейерверки неуместны в данное время. Приоритетом является экономное использование средств и создание проектов, направленных на благо горожан.

«Мы пытаемся в проектах, которые мы делаем, тратить как можно меньше денег, и делать проекты, которые направлены на людей и для людей», — подчеркнула Анна Терешкова.

Главная задача властей — пропаганда самого города и его жителей. На концерт приглашены только те знаменитости, которые имеют связь с Новосибирском. А вечером 25 июня будет проведено огненное шоу на Михайловской набережной.

День города 2023 в Новосибирске: какого числа и что будет — полная программа
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#Салют#День города#День города 2022#Фейерверк#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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