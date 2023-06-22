В Новосибирске вице-мэр Анна Терешкова объяснила отказ от салюта на День города-2023

24 и 25 июня в Новосибирске будут праздновать День города, который в 2023 году пройдет без традиционного салюта. Как рассказала журналистам вице-мэр Анна Терешкова, власти решили сэкономить на фейерверках в пользу значимых социальных проектов.