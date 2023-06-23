atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:59

Published Сегодня, 01:59

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Изображение материала

День города 2023 в Новосибирске поделили на два дня: когда программа интереснее

23 июня 2023, 01:59
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Улицу Ленина в Новосибирске готовят к фестивалю цветов
130-летие Новосибирск празднует 24 и 25 июня. В какой из дней бесплатно отведать рекордный торт и подпеть звездам на грандиозном VK Fest, когда маршируют духовые оркестры, где город танцует и на какой улице самые сильные ароматы фестиваля цветов — расписание Дня города 2023 по часам.

24 июня, парк «Арена», 16.00 — 22.30

24 июня самые модные и стильные новосибирцы могут провести время с пользой для себя на open air — мероприятии VK Fest. Фестиваль проводится уже восьмой раз, но одной из принимающих площадок Новосибирск стал впервые. Главным хедлайнером концерта станет известный рэпер Баста (Василий Вакуленко), а сам фестиваль пройдет в модном парке «Арена» на левом берегу Оби.

В Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста
Узнать подробнее

24 июня, площадь имени Ленина, 17.30 — 21.00

Если же вам по душе классическая музыка, то добро пожаловать на площадь имени Ленина, где в 17.00 торжественно запустят празднование Дня города. Сначала вниманию новосибирцев представят плац-парад, в рамках которого музыканты пройдут торжественным шествием по Красному проспекту. После этого начнется фестиваль духовых оркестров, на котором сыграют ансамбли со всей России, включая новые регионы. В рамках фестиваля будет сыграна как нестареющая классика, так и попурри, связанное с Новосибирском.

«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
Узнать подробнее

Главным сюрпризом первого дня празднования станет рекордный бисквитный торт, весом более 1000 кг. Его будут раздавать бесплатно вечером 24 июня в районе площади Ленина. Власти настолько опасаются давки при раздаче бесплатного лакомства, что принимают особые меры безопасности.

Сцену ко Дню города 2023 монтируют на площади Ленина в центре НовосибирскаСцену ко Дню города 2023 монтируют на площади Ленина в центре Новосибирска
Сцену ко Дню города 2023 монтируют на площади Ленина в центре Новосибирска
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Конного духового оркестра Тывы не будет на плац-параде в Новосибирске на Дне города
Узнать подробнее

24 июня, улица Ленина, 18.00 — 22.00

Любителей цветов ждут на улице Ленина, которая в эти дни станет пешеходной. В субботу откроется фестиваль цветов «Времена года», в рамках которого горожане увидят море цветочных композиций и тематических арок. Завершится мероприятие вечером 25 июня.

В Новосибирске стало известно количество проданных билетов на ВК-Фест-2023
Узнать подробнее

25 июня, Михайловская набережная, 12.00 — 14. 00

В воскресенье одним из главных событий станет гастрономический фестиваль «Сибирская кухня». Любители вкусной еды смогут попробовать биточки из щуки, по приготовлению которых попытаются установить национальный и мировой рекорд.

В Новосибирске установят мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки
Узнать подробнее

25 июня, парк «Арена», 14.00 — 22.00

Кроме того, в парке «Арена» состоится фестиваль «Арена-Фест». Он «заточен» под современные направления молодежной культуры и фактически станет продолжением VK Fest.

Завершится День города-2023 финалом Фестиваля духовых оркестров на площади имени Ленина. Таким образом, 130-летие Новосибирска примет «классический» шарм.

Новосибирцев в День города бесплатно угостят 1030 килограммовым тортом
Узнать подробнее
Читайте также:
На День города в Новосибирске будет работать дополнительный транспорт после 22 часовКонного духового оркестра Тывы не будет на плац-параде в Новосибирске на Дне города
#Новосибирск#День города 2023 в Новосибирске#Город#Александр Ляхов#День города#Праздник
Подпишитесь
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
Вчера, 07:11
Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске
Сегодня, 01:33
В Новосибирске за два дня установлен «пылевой» рекорд
Вчера, 09:08
Концерт рэпера OG Buda на VK Fest в Новосибирске требует отменить «Союз отцов»
Сегодня, 01:19
Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области
Вчера, 04:41
Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились
Вчера, 05:19