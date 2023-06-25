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Во второй день праздничных торжеств будут перекрыты центральные улицы. Согласно информации мэрии Новосибирска, для транспорта закроют Красный проспект (участок «Советская –Гоголя»), улицу Романова («Советская — Мичурина»), Потанинскую («Советская — Красный проспект»), Ядринцевскую («Красный проспект — Мичурина»), Трудовую («Орджоникидзе — Мичурина»), Орджоникидзе («Советская — Мичурина»), Депутатскую («Красный проспект — Серебренниковская»), Щетинкина («Красный проспект — Серебренниковская»), Чаплыгина («Советская — Красный проспект») и Максима Горького («Советская — Серебренниковская»).
Кроме того, перекроют Октябрьскую магистраль в районе Красного проспекта, а также прилегающие к ней улицы Коммунистическую, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинскую и Каирова.
Водители не смогут припарковаться на Красном проспекте, 38, Восход, 15, Депутатской, Орджоникидзе и центрального входа в парк «Арена». Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования.