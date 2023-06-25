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Перекрытие дорог в Новосибирске в День города 25 июня 2023 — где не проехать

24 июня 2023, 21:47
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Молодые новосибирцы пользуются моментом, когда перекрыто движение на главных дорогах города
День города-2023 в Новосибирске продлится два дня, 24 и 25 июня. В связи с этим традиционно перекроют улицы. Какие дороги закроют для водителей 25 июня — в материале Atas.info.

Во второй день праздничных торжеств будут перекрыты центральные улицы. Согласно информации мэрии Новосибирска, для транспорта закроют Красный проспект (участок «Советская –Гоголя»), улицу Романова («Советская — Мичурина»), Потанинскую («Советская — Красный проспект»), Ядринцевскую («Красный проспект — Мичурина»), Трудовую («Орджоникидзе — Мичурина»), Орджоникидзе («Советская — Мичурина»), Депутатскую («Красный проспект — Серебренниковская»), Щетинкина («Красный проспект — Серебренниковская»), Чаплыгина («Советская — Красный проспект») и Максима Горького («Советская — Серебренниковская»).

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Кроме того, перекроют Октябрьскую магистраль в районе Красного проспекта, а также прилегающие к ней улицы Коммунистическую, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинскую и Каирова.

Водители не смогут припарковаться на Красном проспекте, 38, Восход, 15, Депутатской, Орджоникидзе и центрального входа в парк «Арена». Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования.

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