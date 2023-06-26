Между тем, детали биографии тульского губернатора как минимум, могут навести на предположения о его участии в подобных переговорах. Алексей Дюмин занимает должность главы региона с 2016 года, но более он известен, как кадровый военный. Он служил в ФСО и Службе безопасности президента, возглавлял штаб Сухопутных войск и командовал Силами специальных операций. Имеет звание генерал-полковник.