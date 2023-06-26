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Алексей Дюмин — кто такой и его роль в переговорах с Пригожиным

26 июня 2023, 04:46
Фото: tularegion.ru
Губернатор Тульской области - кадровый военный
Власти опровергают участие губернатора Тульской области Дюмина в переговорах с главой ВЧК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Но его биография позволят предположить, что он был переговорщиком

Пресс-служба правительства Тульской области опровергла появившиеся ранее сообщения об активном участии губернатора региона Алексея Дюмина в урегулировании кризиса вокруг мятежа частной военной компании «Вагнер».

Ранее пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщили, что президент соседней страны единолично вел переговоры с Евгением Пригожиным. Лидера Беларуси сам предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика, поскольку давно знаком с руководителем ЧВК «Вагнер».

Между тем, детали биографии тульского губернатора как минимум, могут навести на предположения о его участии в подобных переговорах. Алексей Дюмин занимает должность главы региона с 2016 года, но более он известен, как кадровый военный. Он служил в ФСО и Службе безопасности президента, возглавлял штаб Сухопутных войск и командовал Силами специальных операций. Имеет звание генерал-полковник.

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#ЧВК "Вагнер"#Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"#Бунт#Переговоры#Происшествия#Тульская область#Алексей Дюмин
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