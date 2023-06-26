atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Изображение материала

В Новосибирске Toyota сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

26 июня 2023, 13:27
Фото: ГИБДД НСО
Школьник попал под колеса иномарки в Новосибирске
Молодой водитель Toyota сбил 8-летнего мальчика, который ездил на велосипеде возле своего дома в Новосибирске. Инцидент произошел днем 26 июня около 16 часов.

По данным, полученным от пресс-службы Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 26-летний парень. Он выезжал со двора дома на Жуковского, 106/3 и не заметил школьника.

Ребенок попал под колеса машины. Его с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку по данному делу с целью выяснения обстоятельств аварии.

Напомним, под Новосибирском в аварии погиб пенсионер. Он потерял сознание и проехал на скорости земельный ров.

Читайте также:
Завершились поиски 15-летней школьницы в НовосибирскеВ Новосибирске женщина набросилась на детей и отобрала самокат«Даже детей не замечали»: новосибирцы устроили давку на раздаче бесплатного торта
#Алина Шефер#ДТП#Велосипед#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Как в Новосибирске прошел День города-2023 — лучшие фото и видео праздника
Сегодня, 04:25
Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Сегодня, 07:55
Избитый в пансионате 98-летний ветеран ВОВ скончался в больнице
Сегодня, 06:15
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Сегодня, 04:23
Названо количество выпускников, сдавших ЕГЭ-2023 на 100 баллов в Новосибирске
Сегодня, 03:40
Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц
Сегодня, 04:51