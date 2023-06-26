В Новосибирске Toyota сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По данным, полученным от пресс-службы Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 26-летний парень. Он выезжал со двора дома на Жуковского, 106/3 и не заметил школьника.
Ребенок попал под колеса машины. Его с травмами доставили в больницу.
Госавтоинспекция проводит проверку по данному делу с целью выяснения обстоятельств аварии.
Напомним, под Новосибирском в аварии погиб пенсионер. Он потерял сознание и проехал на скорости земельный ров.