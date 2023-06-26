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Завершились поиски 15-летней школьницы в Новосибирске

26 июня 2023, 01:38
Фото: 1MI
Девочка нашлась

В Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы

В Новосибирске успешно завершились поиски 15-летней школьницы, которая пропала после уроков и была найдена живой волонтёрами поискового отряда «Лиза Алерт».

В Новосибирске закончили поиски 15-летней школьницы, которая пропала 23 июня.

Сразу после того, как стало известно о пропаже подростка, начались ее поиски. Школьница не выходила на связь с прошлой пятницы, когда должна была вернуться домой после занятий.

Спустя два дня ее обнаружили живой, благодаря усилиям волонтёров и других людей, которые помогали в поисках. Подробности о том, как и где удалось найти девочку, не сообщаются.

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#Поиск#Пропажа#Подросток#Школьница#Лиза Алерт#Дети#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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