Завершились поиски 15-летней школьницы в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:38
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В Новосибирске закончили поиски 15-летней школьницы, которая пропала 23 июня.
Сразу после того, как стало известно о пропаже подростка, начались ее поиски. Школьница не выходила на связь с прошлой пятницы, когда должна была вернуться домой после занятий.
Спустя два дня ее обнаружили живой, благодаря усилиям волонтёров и других людей, которые помогали в поисках. Подробности о том, как и где удалось найти девочку, не сообщаются.