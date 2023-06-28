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Маленькая бердчанка надышалась дымом на пожаре

28 июня 2023, 10:34
Фото: 1MI
Девочку срочно увезли в больницу

В Бердске маленькая девочка надышалась дыма на пожаре

В Бердске медики экстренно увезли в больницу маленького ребенка. Ребенок мог наглотаться дыма на пожаре.

Как сообщает «Свидетель Бердск», девочку 6-8 лет вывели из дома, завернутую в мокрое полотенце. Малышка могла наглотаться дыма и едва не угореть при пожаре. «Скорая Помощь» увезла ее в больницу для оказания медицинской помощи.

Пожар вспыхнул сегодня в частном доме по улице Красной Сибири, 50. Сотрудники МЧС тушат крышу с помощью двух цистерн с водой и постоянно дозаправляются из гидранта с близлежащей автомобильной мойки. Движение транспорта в районе инцидента блокируют сотрудники Росгвардии.

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#Бердск#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#Дети#МЧС#Видео
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