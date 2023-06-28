Маленькая бердчанка надышалась дымом на пожаре

Как сообщает «Свидетель Бердск», девочку 6-8 лет вывели из дома, завернутую в мокрое полотенце. Малышка могла наглотаться дыма и едва не угореть при пожаре. «Скорая Помощь» увезла ее в больницу для оказания медицинской помощи.