Маленькая бердчанка надышалась дымом на пожаре

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как сообщает «Свидетель Бердск», девочку 6-8 лет вывели из дома, завернутую в мокрое полотенце. Малышка могла наглотаться дыма и едва не угореть при пожаре. «Скорая Помощь» увезла ее в больницу для оказания медицинской помощи.
Пожар вспыхнул сегодня в частном доме по улице Красной Сибири, 50. Сотрудники МЧС тушат крышу с помощью двух цистерн с водой и постоянно дозаправляются из гидранта с близлежащей автомобильной мойки. Движение транспорта в районе инцидента блокируют сотрудники Росгвардии.