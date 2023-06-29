Наглый самокатчик на полной скорости сбил пенсионерку

Сотрудники полиции обращаются к горожанам за помощью. Все, кто располагает информацией о ДТП, могут обратиться по телефонам: 2322335, +79529207430 (отдел розыска), 2322321 (дежурная часть), либо по адресу: Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД по городу Новосибирску.