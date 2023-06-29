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Наглый самокатчик на полной скорости сбил пенсионерку

29 июня 2023, 13:06
Фото: 1MI
Сибиряка разыскивают правоохранительные органы

В Новосибирске самокатчик на полной скорости врезался в пенсионерку

В Дзержинском районе Новосибирска самокатчик стал причиной серьезной аварии. Сибиряка разыскивает полиция.
«23 июня в 19:03 неизвестный самокатчик врезался в пешеходов на тротуаре рядом с домом №23/3 на улице Кошурникова», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Из-за наглого водителя пострадала пожилая пенсионерка. 85-летняя женщина была экстренно доставлена в больницу.

Сотрудники полиции обращаются к горожанам за помощью. Все, кто располагает информацией о ДТП, могут обратиться по телефонам: 2322335, +79529207430 (отдел розыска), 2322321 (дежурная часть), либо по адресу: Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД по городу Новосибирску.

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На произошедшее уже отреагировали новосибирцы. Многие требуют наказания для самокатчика. «Уберите их из города», — написал Роман Малый в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «С такими нужно разбираться», — возмущается Дмитрий Иванушкин.

Впрочем, встречаются и откровенно нелепые комментарии. «Надо запретить подростков», — предлагает сибиряк под ником Гавриил Гаврилин. «Старухам нужно ходить по тротуарам трезвыми», — выдвинула встречное предложение Татьяна Иванова.

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