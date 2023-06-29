Наглый самокатчик на полной скорости сбил пенсионерку

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
«23 июня в 19:03 неизвестный самокатчик врезался в пешеходов на тротуаре рядом с домом №23/3 на улице Кошурникова», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Из-за наглого водителя пострадала пожилая пенсионерка. 85-летняя женщина была экстренно доставлена в больницу.
Сотрудники полиции обращаются к горожанам за помощью. Все, кто располагает информацией о ДТП, могут обратиться по телефонам: 2322335, +79529207430 (отдел розыска), 2322321 (дежурная часть), либо по адресу: Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД по городу Новосибирску.
На произошедшее уже отреагировали новосибирцы. Многие требуют наказания для самокатчика. «Уберите их из города», — написал Роман Малый в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «С такими нужно разбираться», — возмущается Дмитрий Иванушкин.
Впрочем, встречаются и откровенно нелепые комментарии. «Надо запретить подростков», — предлагает сибиряк под ником Гавриил Гаврилин. «Старухам нужно ходить по тротуарам трезвыми», — выдвинула встречное предложение Татьяна Иванова.