Первые арбузы в июне: опасно ли их покупать?

Корреспонденты РТК «Забайкалье» решили рискнуть и приобрести половинки арбузов у стихийных торговцев на трассе. Замысел удалось реализовать только со второй попытки при выключенной камере. Первый продавец согласился продать целый арбуз, сообщив, что привезли его из Казахстана. При этом торговля идет бойко и реализуется уже не одна партия полосатых ягод.