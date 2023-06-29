Первые арбузы в июне: опасно ли их покупать?

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Корреспонденты РТК «Забайкалье» решили рискнуть и приобрести половинки арбузов у стихийных торговцев на трассе. Замысел удалось реализовать только со второй попытки при выключенной камере. Первый продавец согласился продать целый арбуз, сообщив, что привезли его из Казахстана. При этом торговля идет бойко и реализуется уже не одна партия полосатых ягод.
Купленные арбузы были отправлены на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии для исследования на наличие пестицидов, нитратов и тяжелых металлов. Выяснилось, что половинки арбузов буквально впитали в себя опасные химикаты и могут привести минимум к кишечной инфекции.
«По результатам лабораторных исследований, та продукция, которая реализовалась частями, то есть, нарезанная, не соответствует по микробиологическим показателям», — рассказала главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю: Наталья Соколова.
Целый арбуз гораздо безопаснее для здоровья, но и при его покупке нужно учитывать ряд нюансов. Продукт должен быть яркого цвета, среднего размера и покрыт твердой блестящей коркой. При ударе ягода вибрирует. Кроме неразрезанных, не стоит покупать и арбузы, отдающие кислятиной.
Дома арбуз нужно убрать в холодильник, обмотав пищевой пленкой. Оставшиеся после пиршества кусочки должны лежать в контейнере. Если арбуз изменил цвет и запах, употреблять его в пищу нельзя.