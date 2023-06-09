atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Изображение материала

Бугринский мост в Новосибирске засыпало абрикосами и арбузами

9 июня 2023, 03:22
Фото: 1MI
В результате ДТП фрукты упали на дорогу

В Новосибирске Бугринский мост засыпало абрикосами и арбузами после ДТП с ГАЗелями

В результате ДТП с ГАЗелями Бугринский мост оказался усыпан фруктами и овощами. Информация об этом появилась в соцсетях.

Инцидент произошел 9 июня в Новосибирске. На Бугринском мосту столкнулись две ГАЗели. Они перевозили фрукты и овощи. Оба грузовика получили значительные повреждения, передает ВК-группа «АСТ-54».

При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Движение на данном участке затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

На дороге оказались фрукты и овощи. Глазастые новосибирцы разглядели на кадрах арбузы, абрикосы и сливы — до магазинов они сегодня не доедут.

Видео: АСТ-54
Какими фруктами травят новосибирцев на рынках, рассказал химик
Узнать подробнее
Читайте также:
Торговец фруктами на Никитина продает яблоки из мусорных баков «Магнита»Мэр Локоть призвал новосибирцев не покупать фрукты у нелегальных торговцев на улице
#Эмилия Губарева#Фрукты#ДТП#Транспорт#Город#Новосибирск#Видео
Подпишитесь
Какими фруктами травят новосибирцев на рынках, рассказал химик
7 июня 04:05
Жители элитных прибрежных улиц Бердска вышли на митинг из-за отсутствия тротуаров
Вчера, 08:02
Бывший вице-мэр Новосибирска стал директором в компании Коли Кулиджаняна
Вчера, 06:50
Резкое похолодание и ливни надвигаются на Новосибирскую область — новый прогноз
7 июня 02:27
14-летний подросток утонул на Новосибирском водохранилище, спасая девочку
Вчера, 08:48
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
Вчера, 08:56