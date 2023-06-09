Бугринский мост в Новосибирске засыпало абрикосами и арбузами

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Инцидент произошел 9 июня в Новосибирске. На Бугринском мосту столкнулись две ГАЗели. Они перевозили фрукты и овощи. Оба грузовика получили значительные повреждения, передает ВК-группа «АСТ-54».
При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Движение на данном участке затруднено. Информации о пострадавших не поступало.
На дороге оказались фрукты и овощи. Глазастые новосибирцы разглядели на кадрах арбузы, абрикосы и сливы — до магазинов они сегодня не доедут.