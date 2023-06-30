В Новосибирске закрыли половину кофеен сети Siberian Story

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Первая кофейня появилась в ТЦ «Амстердам» около 7 лет назад. Бизнес пошел в гору, и владельцы решили открыть еще несколько заведений — 5 за 2 года.
Изначально кофейни принадлежали сети Pravda Coffee. В 2018-м начали развивать бренд — Siberian Story.
Ситуация начала кардинально меняться в худшую сторону с посещаемостью и выручкой во время пандемии. Тогда пришлось закрыть кофейни в знаменитом «Доме с часами» и в торговом центре «Амстердам».
Сейчас в Новосибирске работают две кофейни сети. Они находятся в ТРЦ «Эдем» и в микрорайоне «Европейский берег».
Напомним, ранее в Новосибирске закрыли кофейню «Шарлотка», в которой бариста работали люди с синдромом Дауна и аутисты. Летом была низкая посещаемость.