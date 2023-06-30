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В Новосибирске закрыли половину кофеен сети Siberian Story

30 июня 2023, 06:34
Фото: 1MI
Кофейни сети Siberian Story закрыли в Новосибирске
Две из четырех кофеен сети Siberian Story закрыли в Новосибирске. Заведения работали на Красном проспекте и улице Декабристов.

Первая кофейня появилась в ТЦ «Амстердам» около 7 лет назад. Бизнес пошел в гору, и владельцы решили открыть еще несколько заведений — 5 за 2 года.

Изначально кофейни принадлежали сети Pravda Coffee. В 2018-м начали развивать бренд — Siberian Story.

Ситуация начала кардинально меняться в худшую сторону с посещаемостью и выручкой во время пандемии. Тогда пришлось закрыть кофейни в знаменитом «Доме с часами» и в торговом центре «Амстердам».

Сейчас в Новосибирске работают две кофейни сети. Они находятся в ТРЦ «Эдем» и в микрорайоне «Европейский берег».

Напомним, ранее в Новосибирске закрыли кофейню «Шарлотка», в которой бариста работали люди с синдромом Дауна и аутисты. Летом была низкая посещаемость.

В Новосибирске временно закрывают инклюзивную кофейню «Шарлотка»
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#Алина Шефер#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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