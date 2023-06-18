В Новосибирске временно закрывают инклюзивную кофейню «Шарлотка»

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться раз за разом, владельцы выражают радость, что им удалось принести пользу обществу. С этим заявлением они подчеркнули, что коллеги-предприниматели из Санкт-Петербурга и Владивостока последовали их примеру.
Напомним, ранее кофейня «Шарлотка» работала на улице Серебренниковской в Новосибирске. А в прошлом году заведение закрыли, потом его перенесли в ТРЦ «Мега».
Посетителей обслуживали люди с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра. Их несколько месяцев обучали на должность бариста.
Напомним, на днях в Новосибирске закрыли два ресторана в Первомайском сквере.