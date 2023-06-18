В Новосибирске временно закрывают инклюзивную кофейню «Шарлотка»

Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться раз за разом, владельцы выражают радость, что им удалось принести пользу обществу. С этим заявлением они подчеркнули, что коллеги-предприниматели из Санкт-Петербурга и Владивостока последовали их примеру.