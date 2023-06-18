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В Новосибирске временно закрывают инклюзивную кофейню «Шарлотка»

18 июня 2023, 12:28
Фото: кофейня "Шарлотка"/группа в ВК
Владельцы инклюзивной кофейни «Шарлотка» в Новосибирске объявили о временном прекращении работы заведения с 20 июня. В группе кофейни в «ВКонтакте» представители сообщили, что основной причиной такого решения стала нехватка трафика посетителей.

Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться раз за разом, владельцы выражают радость, что им удалось принести пользу обществу. С этим заявлением они подчеркнули, что коллеги-предприниматели из Санкт-Петербурга и Владивостока последовали их примеру.

Напомним, ранее кофейня «Шарлотка» работала на улице Серебренниковской в Новосибирске. А в прошлом году заведение закрыли, потом его перенесли в ТРЦ «Мега».

Посетителей обслуживали люди с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра. Их несколько месяцев обучали на должность бариста.

В Новосибирске закрыли Park Cafe и «Перчини» в Первомайском сквере
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Напомним, на днях в Новосибирске закрыли два ресторана в Первомайском сквере.

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#Кофейня#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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